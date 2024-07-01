Россия днем выпустила по Украине ракеты: где прогремели взрывы

Оккупанты нанесли удары по Миргородскому району. "Громко" было и в Харькове.

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РФ продолжает наносить удары по Украине / Коллаж Главреда, фото Главред, Википедия

В понедельник днем, 1 июля, российские оккупанты в очередной раз выпустили по Украине ракеты. Взрывы прогремели в Миргородском районе Полтавской области. Кроме того, под ударом снова оказался Харьков.

Карта воздушных тревог - в Киеве тревога уже третий раз за день

По состоянию на 16:00 воздушная тревога была объявлена в большинстве областей Украины, кроме западного региона. В Киеве тревогу объявили уже третий раз за день.

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения россиянами баллистики.

видео дня

Почти сразу же после отбоя по всей территории Украины, около 16:40, была объявлена новая тревога в связи с поднятием россиянами в воздух носителя "Кинжалов" МиГ-31К.

Атака РФ 1 июля - где взрывы сегодня

Вскоре после сирены Воздушные силы заявили о пролете нескольких скоростных целей из Курской области в сторону Миргорода Полтавской области.

По информации мониторинговых каналов, оккупанты выпустили по Украине несколько "Искандеров" с кассетным боезарядом.

Взрывы в Харькове - город и район снова под ударом РФ

Между тем взрывы 1 июля прогремели и в Харькове. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов затем уточнил, что удар был нанесен КАБом. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Ракетный удар России – последствия 30 июня

Россияне нанесли ракетный удар по Киеву и области в воскресенье, 30 июня. В результате падения обломков есть пострадавшие и разрушения. В частности, была повреждена многоэтажка в Оболонском районе столицы.

В регионе работали силы ПВО.

Кроме того, Россия продолжает террор гражданских жителей Харькова. Оккупанты ударили авиабомбой по терминалу Новой почты - погиб водитель грузовика, есть раненые среди других водителей и посетители.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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