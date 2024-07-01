'Минималку' не поднимут, а затраты на оборону - сократят: нардеп раскрыл планы Кабмина

Украинский Кабмин не планирует повышать минимальную заработную плату и прожиточный минимум, от которых прямо зависят размеры социальных выплат. Такая информация содержится в проекте Бюджетной декларации на период 2025-2027 годов, которую на своем канале в Telegram опубликовал нардеп и член финансового комитета Рады Ярослав Железняк.
По его словам, прогнозы по размеру "минималки" и прожиточного минимума в документе находятся на уровне апреля 2024 года.
"Минимальная заработная плата в 2025 году будет 8 000 грн", – говорится в сообщении. Столько же она составляет и в 2024 году (с апреля).
Далее, рост реального ВВП в 2025 году ожидается на уровне 2,7%.
Кроме того:
- в 2026-м – на 7,5%;
- в 2027-м – на 6,2%.
А вот, согласно данным Железняка, дефицит бюджета в 2025-м году прогнозируют 18,2% – тогда как в госбюджет-2024 был заложен показатель 21,8%. После чего, ожидают в Кабмине, дефицит уменьшится до 10,3% и 6,7% –в 2026-м и 2027-м годах соответственно.
Далее, говорит нардеп, траты на нужды обороны Украины в Кабмине планируют уменьшать.
"По налогам записана разработка дополнительного пакета мероприятий на 2025-2027 годы в объеме около +340 млрд грн ежегодно. Еще раз – каждый год плюс 340. Хотят восстановить Дорожный фонд. Там сначала в 2025 году будет 25% от него или 44 млрд грн, а затем 2026 и 2027 соответственно 50% и 75% или по 124 и 233 млрд грн. Долговая нагрузка к 2027 году должна снизиться до 90%", – раскрыл детали документа нардеп.
Кто такой Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
Украине грозит дефолт - что известно
У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта. Срок долговых каникул для Украины по еврооблигациям истекает в августе. Международный валютный фонд стремится к тому, чтобы Украина договорилась о списании долга, но за оставшееся время соглашение маловероятно. Если Украина объявит дефолт, это будет свидетельствовать о нехватке веры частных инвесторов в обязательства Запада. В долгосрочной перспективе это может обернуться катастрофой для восстановления страны, пишет издание The Economist.
В марте 2024 года агентство S&P Global понизило долгосрочный кредитный рейтинг страны в иностранной валюте с "CCC" до "CC" и приближает Украину к дефолту по внешним долгам.
Агентство ожидает, что Украина начнет официальные переговоры по реструктуризации долга со своими частными кредиторами в краткосрочной перспективе и завершит процесс до середины этого года.
Другие новости:
- Беспрецедентное решение: Европарламент отказался принимать бюджет из-за Украины
- Украина получит 2,5 млрд евро из замороженных активов РФ: Боррель раскрыл срок
- Что меняется с 1 июля: кому добавят пенсии, что будет с тарифом на свет и ценами на продукты
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред