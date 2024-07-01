'Минималку' не поднимут, а затраты на оборону - сократят: нардеп раскрыл планы Кабмина

По словам нардепа Ярослава Железняка, прогнозы по размеру "минималки" и прожиточного минимума в документе находятся на уровне апреля 2024 года.

https://glavred.info/economics/minimalku-ne-podnimut-a-zatraty-na-oboronu-sokratyat-nardep-raskryl-plany-kabmina-10577249.html Ссылка скопирована

Нардеп Ярослав Железняк раскрыл планы Кабмина по бюджетированию на будушие годы / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украинский Кабмин не планирует повышать минимальную заработную плату и прожиточный минимум, от которых прямо зависят размеры социальных выплат. Такая информация содержится в проекте Бюджетной декларации на период 2025-2027 годов, которую на своем канале в Telegram опубликовал нардеп и член финансового комитета Рады Ярослав Железняк.

По его словам, прогнозы по размеру "минималки" и прожиточного минимума в документе находятся на уровне апреля 2024 года.

"Минимальная заработная плата в 2025 году будет 8 000 грн", – говорится в сообщении. Столько же она составляет и в 2024 году (с апреля).

видео дня

Далее, рост реального ВВП в 2025 году ожидается на уровне 2,7%.

Кроме того:

в 2026-м – на 7,5%;

в 2027-м – на 6,2%.

А вот, согласно данным Железняка, дефицит бюджета в 2025-м году прогнозируют 18,2% – тогда как в госбюджет-2024 был заложен показатель 21,8%. После чего, ожидают в Кабмине, дефицит уменьшится до 10,3% и 6,7% –в 2026-м и 2027-м годах соответственно.

Далее, говорит нардеп, траты на нужды обороны Украины в Кабмине планируют уменьшать.

"По налогам записана разработка дополнительного пакета мероприятий на 2025-2027 годы в объеме около +340 млрд грн ежегодно. Еще раз – каждый год плюс 340. Хотят восстановить Дорожный фонд. Там сначала в 2025 году будет 25% от него или 44 млрд грн, а затем 2026 и 2027 соответственно 50% и 75% или по 124 и 233 млрд грн. Долговая нагрузка к 2027 году должна снизиться до 90%", – раскрыл детали документа нардеп.

Кто такой Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Украине грозит дефолт - что известно

У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта. Срок долговых каникул для Украины по еврооблигациям истекает в августе. Международный валютный фонд стремится к тому, чтобы Украина договорилась о списании долга, но за оставшееся время соглашение маловероятно. Если Украина объявит дефолт, это будет свидетельствовать о нехватке веры частных инвесторов в обязательства Запада. В долгосрочной перспективе это может обернуться катастрофой для восстановления страны, пишет издание The Economist.

В марте 2024 года агентство S&P Global понизило долгосрочный кредитный рейтинг страны в иностранной валюте с "CCC" до "CC" и приближает Украину к дефолту по внешним долгам.

Агентство ожидает, что Украина начнет официальные переговоры по реструктуризации долга со своими частными кредиторами в краткосрочной перспективе и завершит процесс до середины этого года.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред