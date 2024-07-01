УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Деньги

"Минималку" не поднимут, а затраты на оборону - сократят: нардеп раскрыл планы Кабмина

Дмитрий Видоменко
1 июля 2024, 13:53
62
По словам нардепа Ярослава Железняка, прогнозы по размеру "минималки" и прожиточного минимума в документе находятся на уровне апреля 2024 года.
'Минималку' не поднимут, а затраты на оборону - сократят: нардеп раскрыл планы Кабмина
Нардеп Ярослав Железняк раскрыл планы Кабмина по бюджетированию на будушие годы / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украинский Кабмин не планирует повышать минимальную заработную плату и прожиточный минимум, от которых прямо зависят размеры социальных выплат. Такая информация содержится в проекте Бюджетной декларации на период 2025-2027 годов, которую на своем канале в Telegram опубликовал нардеп и член финансового комитета Рады Ярослав Железняк.

По его словам, прогнозы по размеру "минималки" и прожиточного минимума в документе находятся на уровне апреля 2024 года.

"Минимальная заработная плата в 2025 году будет 8 000 грн", – говорится в сообщении. Столько же она составляет и в 2024 году (с апреля).

видео дня

Далее, рост реального ВВП в 2025 году ожидается на уровне 2,7%.

Кроме того:

  • в 2026-м – на 7,5%;
  • в 2027-м – на 6,2%.

А вот, согласно данным Железняка, дефицит бюджета в 2025-м году прогнозируют 18,2% – тогда как в госбюджет-2024 был заложен показатель 21,8%. После чего, ожидают в Кабмине, дефицит уменьшится до 10,3% и 6,7% –в 2026-м и 2027-м годах соответственно.

Далее, говорит нардеп, траты на нужды обороны Украины в Кабмине планируют уменьшать.

"По налогам записана разработка дополнительного пакета мероприятий на 2025-2027 годы в объеме около +340 млрд грн ежегодно. Еще раз – каждый год плюс 340. Хотят восстановить Дорожный фонд. Там сначала в 2025 году будет 25% от него или 44 млрд грн, а затем 2026 и 2027 соответственно 50% и 75% или по 124 и 233 млрд грн. Долговая нагрузка к 2027 году должна снизиться до 90%", – раскрыл детали документа нардеп.

Кто такой Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Украине грозит дефолт - что известно

У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта. Срок долговых каникул для Украины по еврооблигациям истекает в августе. Международный валютный фонд стремится к тому, чтобы Украина договорилась о списании долга, но за оставшееся время соглашение маловероятно. Если Украина объявит дефолт, это будет свидетельствовать о нехватке веры частных инвесторов в обязательства Запада. В долгосрочной перспективе это может обернуться катастрофой для восстановления страны, пишет издание The Economist.

В марте 2024 года агентство S&P Global понизило долгосрочный кредитный рейтинг страны в иностранной валюте с "CCC" до "CC" и приближает Украину к дефолту по внешним долгам.

Агентство ожидает, что Украина начнет официальные переговоры по реструктуризации долга со своими частными кредиторами в краткосрочной перспективе и завершит процесс до середины этого года.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

зарплаты повышение зарплат
Реклама

Главное за день

Тысячи уничтоженных: подполковник раскрыл катастрофические потери РФ на востоке

Тысячи уничтоженных: подполковник раскрыл катастрофические потери РФ на востоке

13:45 Украина
Враг бьет оттуда по Харькову: дроны устроили блекаут в двух областях РФ, детали

Враг бьет оттуда по Харькову: дроны устроили блекаут в двух областях РФ, детали

12:43 Мир
На фронте будет "смертельное лето": ВСУ должны удержать линию обороны – WSJ

На фронте будет "смертельное лето": ВСУ должны удержать линию обороны – WSJ

12:41 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путин взялся за план Б : экс-генсек НАТО предположил, сколько еще продлится война 2762

Путин взялся за план "Б": экс-генсек НАТО предположил, сколько еще продлится война

Яремчук родила от Пономарева - брат певицы прокомментировал семейную интригу 2443

Яремчук родила от Пономарева - брат певицы прокомментировал семейную интригу

Американский генерал-легенда назвал единственный сценарий завершения войны в Украине 2232

Американский генерал-легенда назвал единственный сценарий завершения войны в Украине

Мобилизация в Украине: Зеленский ответил на вопрос, сколько людей нужно на фронте 2041

Мобилизация в Украине: Зеленский ответил на вопрос, сколько людей нужно на фронте

Последние новости

14:21

Как убрать налет с утюга: хозяйка поделилась самым простым способом

14:00

"Это страшно": Шовкопляс высказалась про будущее Винника и Ямы в Украине

13:53

"Минималку" не поднимут, а затраты на оборону - сократят: нардеп раскрыл планы Кабмина

13:50

Ошибки Путина приведут РФ к коллапсу: названо два условия завершения войны

13:45

Тысячи уничтоженных: подполковник раскрыл катастрофические потери РФ на востоке

НАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – ХараНАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – Хара
13:17

Повестки по почте: когда они будут считаться врученными - в Минобороны объяснили

12:52

Известный украинский актер расстался с женой-россиянкой: "История закончилась"

12:43

Враг бьет оттуда по Харькову: дроны устроили блекаут в двух областях РФ, детали

12:41

На фронте будет "смертельное лето": ВСУ должны удержать линию обороны – WSJ

Реклама
12:36

Что будет с курсом доллара в Украине: Кабмин дал неутешительный прогноз

12:35

Предохранитель для США: в НАТО могут предупредить остановку военной помощи Украине

12:22

"Приехал цветочки полить домой": Фагот из ТНМК едва не попал под ракетный удар в Киеве

12:11

"Светлая память": на войне погиб брат лидера группы "Без обмежень"

11:51

У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта - The Economist

11:46

Два союзника и страна, где у руля "друг Путина": кто против Украины в НАТО – эксперт

11:44

РФ ударила двумя ракетами: в ВСУ назвали, чем оккупанты атаковали КиевФото

11:36

Тарифы на ЖКХ в Украине будут расти: в Сети опубликовали детали меморандума с МВФ

11:34

Обесточивание в трех областях: где ухудшилась ситуация с подачей света

11:25

Путинистка Лера Кудрявцева "размазала" своего мужа в эфире российского шоу

11:18

Мирошниченко эксклюзивно рассказал, как прошли первые выходные семьи в новом составеВидео

Реклама
10:55

Поджоги, крики и протесты: чем закончился первый тур выборов во Франции

10:48

"Не так, как хотелось": дипломат оценил странную формулировку НАТО по Украине

10:46

Что пенсионерам стоит знать, чтобы они не лишились части выплат: правила ПФУ

10:37

Китайский гороскоп на завтра 2 июля: Быкам - скандалы дома, Крысам - обиды

10:29

Вся Украина – в зоне риска: какой будет погода в июле 2024 и в чем опасность

10:23

Не заржавеют и не взорвутся: как правильно выбрать крышки для консервации

10:20

Провальные дебаты Байдена: СМИ узнали, о чем его попросила семья

09:49

Выйти на поле боя с НАТО: Россия хочет нового противостояния - CNN

09:29

Когда закончится война в Украине: боец ВСУ сделал резонансный прогноз

09:26

"Прыгнула в гречку": Екатерина Кухар сделала неожиданное признание

09:13

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: Львам пора на отдых, Весам - переживания

08:43

Оккупанты попали в окружение: в ISW рассказали, что происходит в Волчанске

08:36

Гороскоп на завтра 2 июля: Козерогам - экономить, Ракам - карьерный шанс

08:36

Загадочные аэростаты над Крымом: оккупанты создают новую угрозу в небе - Коваленко

08:20

"Сердце наполняется счастьем": певица Камалия воссоединилась с бывшим мужем

07:50

РФ ударила по Днепру баллистикой: поврежден магазин, пострадали людиФотоВидео

07:13

В ISW раскрыли "теорию победы" Путина: как ей противостоять

06:08

Самая большая опасность для Запада - это не РФ или Китаймнение

05:30

Копия мамы: Фреймут показала, как повзрослела ее младшая дочьВидео

03:32

Путин взялся за план "Б": экс-генсек НАТО предположил, сколько еще продлится война

Реклама
02:30

Чем полезны баклажаны: простой ответ изумит опытных дачниковВидео

02:00

Влюбленная Могилевская поделилась романтическим семейным моментом с мужем

01:35

На фронте может произойти прорыв россиян: Маломуж раскрыл важный сценарий

00:24

"Мы упали на асфальт": Анатолий Анатолич оказался в эпицентре взрыва под КиевомФото

30 июня, воскресенье
23:45

Среди пострадавших – ребенок: новые детали ракетного удара РФ по КиевуФото

23:37

Младенца выбросило из машины: жуткие подробности удара по Новой почте в ХарьковеФотоВидео

23:02

"Плохая идея": Зеленский резко ответил на скандальный "мирный план" Трампа

22:51

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать: важные приметы 1 июля

22:38

Тысячи оккупантов: в ВСУ назвали огромные потери врага только на одном участке фронта

22:31

Patriot не поможет: Зеленский сказал, что защитит Украину от КАБов

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять