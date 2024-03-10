S&P прогнозирует Украине дефолт по внешним долгам

Хрупкое экономическое положение в Украине сложилось из-за российского вторжения, отмечают эксперты.

https://glavred.info/ukraine/s-p-prognozuye-ukrajini-defolt-za-zovnishnimi-borgami-10548815.html Ссылка скопирована

В Украине ухудшается экономическое положение / Коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Агентство S&P Global понизило долгосрочный кредитный рейтинг страны в иностранной валюте с "CCC" до "CC" и приближает Украину к дефолту по внешним долгам, пишет Reuters.

"Учитывая значительный ущерб физическому и человеческому капиталу, среднесрочные экономические перспективы Украины подвергаются высокой степени неопределенности", - говорится в отчете S&P.

Агентство ожидает, что Украина начнет официальные переговоры по реструктуризации долга со своими частными кредиторами в краткосрочной перспективе и завершит процесс до середины этого года.

видео дня

Прогноз S&P по рейтингу Украины по обязательствам является негативным.

"Мы считаем практически несомненным, что Украина объявит дефолт по своим внешним коммерческим обязательствам", - утверждают аналитики.

S&P Global и кредитные обязательства Standard & Poor's или S&P - дочерняя компания корпорации McGraw-Hill, занимающаяся аналитическими исследованиями финансового рынка. Компания Standard & Poor's входит в тройку самых влиятельных международных рейтинговых агентств. Долгосрочные кредитные рейтинги оценивают способность эмитента своевременно выполнять свои долговые обязательства. Рейтинговые оценки S&P обозначаются буквами: от оценки AAA, которая присваивается исключительно надежным эмитентам, до оценки D, которая присваивается эмитенту, объявившему о дефолте. Между оценками AA и B могут быть промежуточные оценки, которые обозначаются знаками плюс и минус (например, BBB +, BBB и BBB-), пишет Википедия. ССС - эмитент испытывает трудности с выплатами по долговым обязательствам и его возможности зависят от благоприятных экономических условий.

CC - эмитент испытывает серьезные трудности с выплатами по долговым обязательствам.

Экономическая ситуация в Украине

В украинском бюджете на 2024 год есть огромная "дыра" и ее размер составляет 37 миллиардов долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в конце февраля. Украина ищет средства и возможности, которые помогут перекрыть эту "дыру". Одним из вариантов является конфискация российских активов на Западе и передача их Украине.

Более того, в Украине планируют повысить пенсии на 8%. Индексацию почувствуют более 10 миллионов граждан.

15 сентября Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й год. В документе, который правительство подало в Раду, указано, что доходы общего фонда бюджета планируются на уровне 1,56 трлн. грн, а расходы должны составить 3,11 трлн. грн. Предельный дефицит прогнозируется на уровне 1,53 трлн. грн.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.