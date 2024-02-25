В госбюджете Украины есть "дыра" в 37 млрд долл.: премьер сказал, как ее перекроют

Украина рассчитывает на российские активы, которые были заморожены на Западе.

https://glavred.info/economics/v-gosbyudzhete-ukrainy-est-dyra-v-37-mlrd-doll-premer-skazal-kak-ee-perekroyut-10544810.html Ссылка скопирована

Шмыгаль рассказал, как будут перекрывать "дыру" в бюджете / Коллаж: Главред, фото: из открытых источников, скриншот из видео

В Украинском бюджете на 2024 год есть огромная "дыра" и ее размер составляет 37 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время форума "Україна. Рік 2024".

Украина ищет средства и возможности, которые помогут перекрыть эту "дыру". Одним из вариантов является конфискация российских активов на Западе и передача их Украине.

"Это напрямую связано с обеспечением финансовых ресурсов. 300+ млрд "российских" долларов на Западе - невероятный ресурс для нашей финансовой стабильности", - сказал Шмыгаль. видео дня

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на пост главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был председателем Ивано-Франковской областной администрации. До государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова – ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Госбюджет-2024

Кабмин в марте предложил Раде увеличить "военный" бюджет на полмиллиарда гривен. В частности, глава правительства Денис Шмыгаль призвал поднять расходы на оборону на 537 миллиардов гривен.

15 сентября Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й год. В документе, который правительство подало в Раду, указано, что доходы общего фонда бюджета планируются на уровне 1,56 трлн. грн, а расходы должны составить 3,11 трлн. грн. Предельный дефицит прогнозируется на уровне 1,53 трлн. грн.

Поправки в закон о государственном бюджете свидетельствуют о том, что впервые в истории Украины расходы общего бюджета превысят 3,39 трлн. грн, а дефицит составит более 2 трлн. грн.

9 ноября Верховная Рада приняла Бюджет на 2024 год. Проект Госбюджета на 2024 год в общей сложности поддержали 276 депутатов. Уже 28 ноября Зеленский подписал бюджет на 2024 год.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.