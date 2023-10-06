Верховная Рада внесла изменения в бюджет-2023: куда направят более 300 млрд грн

Впервые в истории Украины расходы государственного бюджета превысят сумму в 3,39 триллионов гривен, а дефицит составит более 2 триллионов гривен.

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Рада увеличила расходы в 2023 году на оборону и соцвыплаты / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины приняла законопроект №10038, согласно которому расходы в государственный бюджет в 2023 году увеличатся еще на 322, 6 миллиарда гривен. Инициативу поддержали 313 народных избранников. Больше всего денег уйдет на расходы Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Министерства социальной политики. Об этом заявил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

В своем Telegram-канале нардеп сообщил о том, что 6 октября в ходе заседания Рады парламентарии во втором чтении и в целом проголосовали за законопроект №10038. Инициативу, которая предусматривает увеличение расходов, поддержали 313 депутатов.

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Какие ведомства получат более 300 млрд гривен из бюджета-2023

Минобороны – 211 млрд грн;

МВД – 79 млрд грн;

Минсоцполитики – 16,5 млрд грн;

МИД – 1,3 млрд грн;

Минстратпром – 4,3 млрд грн;

СБУ – 4,2 млрд грн;

ГУР – 2,5 млрд грн;

Министерство образования – 572 млн грн;

ГСЗИ – 570 млн грн;

Служба внешней разведки – 500 млн грн;

УГО – 230,5 млн грн;

Минэнерго – 350 млн грн;

БЭБ – 219 млн грн.

Верховная Рада установила два рекорда

По словам нардепа Ярослава Железняка, поправки в закон о государственном бюджете свидетельствуют о том, что впервые в истории Украины расходы общего бюджета превысят 3,39 трлн. грн, а дефицит составит более 2 трлн. грн.

"Такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут больше 3,39 трлн. грн., а дефицит более 2 трлн. грн", - подчеркнул Железняк.

Изменения в госбюджет Украины

В марте Кабмин предложил Раде увеличить "военный" бюджет на полмиллиарда гривен. В частности, глава правительства Денис Шмыгаль призвал поднять расходы на оборону на 537 миллиардов гривен.

"Более 518 млрд грн предлагаем дополнительно направить на сектор безопасности и обороны и еще на 19 млрд увеличить резервный фонд. Это будет способствовать усилению нашей обороноспособности и остановке российской агрессии", - сказал Шмыгаль.

15 сентября Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й год. В документе, который правительство подало в Раду, указано, что доходы общего фонда бюджета планируются на уровне 1,56 трлн. грн, а расходы должны составить 3,11 трлн. грн. Предельный дефицит прогнозируется на уровне 1,53 трлн. грн.

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