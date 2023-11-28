Зеленский подписал бюджет на 2024 год

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год. Такое сообщение было опубликовано на сайте Верховной Рады.
Согласно документу, доходы бюджета составят 1,768 трлн грн, а расходы – 3,35 трлн грн. То есть дефицит главного финансового документа на следующий год предусмотрен в размере 1,57 трлн грн.
Внешние заимствования предусмотрены на уровне 41 млрд. долларов США. Прогноз реального уровня ВВП составляет 4,6%. Инфляция заложена на уровне 9,7% (в первом чтении было 10,8%) Также в проекте госбюджета заложен средний курс гривни по отношению к доллару США на уровне 40,7 грн/доллар.
Основной статьей расходов в следующем году должна стать оборона. В частности, 22,1% или 1,164 трлн грн должны быть направлены для обеспечения сил безопасности и обороны.
Также запланированы расходы на развитие оборонно-промышленного комплекса, которые планируется возместить за счет налогов, таможенных платежей, дивидендов госкомпаний, приватизации и средств от размещения ОВГЗ.
Какие изменения были в госбюджете Украины в 2023 году
Кабмин в марте предложил Раде увеличить "военный" бюджет на полмиллиарда гривен. В частности, глава правительства Денис Шмыгаль призвал поднять расходы на оборону на 537 миллиардов гривен.
15 сентября Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й год. В документе, который правительство подало в Раду, указано, что доходы общего фонда бюджета планируются на уровне 1,56 трлн грн, а расходы должны составить 3,11 трлн грн. Предельный дефицит прогнозируется на уровне 1,53 трлн. грн.
Поправки в закон о государственном бюджете свидетельствуют о том, что впервые в истории Украины расходы общего бюджета превысят 3,39 трлн. грн, а дефицит составит более 2 трлн. грн.
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