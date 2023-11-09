Верховная Рада приняла Бюджет на 2024 год: чего ждать украинцам

Проект Госбюджета на 2024 год в общей сложности поддержали 276 депутатов.

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Рада приняла Бюджет на 2024 год / Коллаж Главред, фото pixabay, УНИАН

Сегодня, 9 ноября. Верховная Рада Украина приняла Государственный бюджет на 2024 год.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram сообщил, что за проект Госбюджета на 2024 год в общей сложности проголосовали 276 депутатов.

Как голосовали за Госбюджет 2024:

"Слуга народа" - 199 депутатов

"Европейская солидарность" - 0

"Батькивщина" - 0

"Платформа за жизнь и мир" - 16

"Голос" - 14

"Восстановление Украины" - 10

"За майбутне" - 11

"Довира" - 16

Внефракционные - 10

Как голосовали за Бюджет 2024 / t.me/yzheleznyak/5888

Основные показатели Бюджета на 2024 год

В принятом Бюджете-2024 показатели доходов бюджета увеличили на 22 миллиарда гривен до 1,768 триллиона гривен, а расходов – 3,35 триллиона гривен.

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Также утверждены следующие суммы:

Дефицит на 2024 год уменьшили на 22 миллиарда гривен, поэтому он теперь составляет 1,57 триллиона гривен.

на 2024 год уменьшили на 22 миллиарда гривен, поэтому он теперь составляет 1,57 триллиона гривен. Прогноз по реальному ВВП уменьшили до 4,6% (в первом чтении было 5%).

уменьшили до 4,6% (в первом чтении было 5%). Прогноз по инфляции – 9,7% (в первом чтении было 10,8%)

– 9,7% (в первом чтении было 10,8%) Оборона государства – 1 триллион 685 миллиардов.

– 1 триллион 685 миллиардов. Прожиточный минимум – 2 920 гривен.

– 2 920 гривен. Минимальная пенсия – 2 361 гривна.

Важно отметить, что на противодействие военной агрессии РФ в следующем году предусмотрено 41 млрд. долларов.

Что заявила глава комитета ВР по вопросам бюджета

В Facebook глава комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксолана Пидласа отметила, что план по доходам бюджета увеличили на 22,2 млрд грн за счет увеличения в основном НДС с ввезенных в Украину товаров, а также налога на прибыль банков, ввозной пошлины и рентной платы.

В то же время основная статья расходов – оборона. В частности, 22,1% или 1,69 трлн грн будут направлены для обеспечения сил безопасности и обороны.

Также запланированы расходы на развитие оборонно-промышленного комплекса, которые планируют покрыть за счет налогов, таможенных платежей, дивидендов госкомпаний, приватизации и средств от размещения ОВГЗ:

43 млрд грн на производство БПЛА

43 млрд грн на производство боеприпасов и оружия в Украине.

"Остальные расходы попадают в плоскость дефицита бюджета, который предусмотрен в сумме 1,57 трлн грн. Финансирование государственного бюджета будет осуществляться за счет внешних заимствований (1,67 трлн грн) и размещения ОВГЗ (525,9 млрд грн), а также поступлений от приватизации (4 млрд грн)", - отметила Пидласа.

Из этих средств на социальную защиту будут направлены почти 470 млрд грн., расходы на поддержку ветеранов увеличат вдвое, почти до 15 млрд грн, из них 1 млрд грн на протезирование воинов.

Расходы государственного бюджета на медицину и образование составят 201 млрд. грн. и 69 млрд. грн. соответственно.

Рада приняла Бюджет на 2024 год / скриншот

Какие изменения были в госбюджете Украины в 2023 году

Кабмин в марте предложил Раде увеличить "военный" бюджет на полмиллиарда гривен. В частности, глава правительства Денис Шмыгаль призвал поднять расходы на оборону на 537 миллиардов гривен.

15 сентября Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й год. В документе, который правительство подало в Раду, указано, что доходы общего фонда бюджета планируются на уровне 1,56 трлн. грн, а расходы должны составить 3,11 трлн. грн. Предельный дефицит прогнозируется на уровне 1,53 трлн. грн.

Поправки в закон о государственном бюджете свидетельствуют о том, что впервые в истории Украины расходы общего бюджета превысят 3,39 трлн. грн, а дефицит составит более 2 трлн. грн.

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