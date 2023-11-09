Верховная Рада приняла Бюджет на 2024 год: чего ждать украинцам

Сегодня, 9 ноября. Верховная Рада Украина приняла Государственный бюджет на 2024 год.
Народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram сообщил, что за проект Госбюджета на 2024 год в общей сложности проголосовали 276 депутатов.
Как голосовали за Госбюджет 2024:
- "Слуга народа" - 199 депутатов
- "Европейская солидарность" - 0
- "Батькивщина" - 0
- "Платформа за жизнь и мир" - 16
- "Голос" - 14
- "Восстановление Украины" - 10
- "За майбутне" - 11
- "Довира" - 16
- Внефракционные - 10
Основные показатели Бюджета на 2024 год
В принятом Бюджете-2024 показатели доходов бюджета увеличили на 22 миллиарда гривен до 1,768 триллиона гривен, а расходов – 3,35 триллиона гривен.
Также утверждены следующие суммы:
- Дефицит на 2024 год уменьшили на 22 миллиарда гривен, поэтому он теперь составляет 1,57 триллиона гривен.
- Прогноз по реальному ВВП уменьшили до 4,6% (в первом чтении было 5%).
- Прогноз по инфляции – 9,7% (в первом чтении было 10,8%)
- Оборона государства – 1 триллион 685 миллиардов.
- Прожиточный минимум – 2 920 гривен.
- Минимальная пенсия – 2 361 гривна.
Важно отметить, что на противодействие военной агрессии РФ в следующем году предусмотрено 41 млрд. долларов.
Что заявила глава комитета ВР по вопросам бюджета
В Facebook глава комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксолана Пидласа отметила, что план по доходам бюджета увеличили на 22,2 млрд грн за счет увеличения в основном НДС с ввезенных в Украину товаров, а также налога на прибыль банков, ввозной пошлины и рентной платы.
В то же время основная статья расходов – оборона. В частности, 22,1% или 1,69 трлн грн будут направлены для обеспечения сил безопасности и обороны.
Также запланированы расходы на развитие оборонно-промышленного комплекса, которые планируют покрыть за счет налогов, таможенных платежей, дивидендов госкомпаний, приватизации и средств от размещения ОВГЗ:
- 43 млрд грн на производство БПЛА
- 43 млрд грн на производство боеприпасов и оружия в Украине.
"Остальные расходы попадают в плоскость дефицита бюджета, который предусмотрен в сумме 1,57 трлн грн. Финансирование государственного бюджета будет осуществляться за счет внешних заимствований (1,67 трлн грн) и размещения ОВГЗ (525,9 млрд грн), а также поступлений от приватизации (4 млрд грн)", - отметила Пидласа.
Из этих средств на социальную защиту будут направлены почти 470 млрд грн., расходы на поддержку ветеранов увеличат вдвое, почти до 15 млрд грн, из них 1 млрд грн на протезирование воинов.
Расходы государственного бюджета на медицину и образование составят 201 млрд. грн. и 69 млрд. грн. соответственно.
Какие изменения были в госбюджете Украины в 2023 году
Кабмин в марте предложил Раде увеличить "военный" бюджет на полмиллиарда гривен. В частности, глава правительства Денис Шмыгаль призвал поднять расходы на оборону на 537 миллиардов гривен.
15 сентября Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й год. В документе, который правительство подало в Раду, указано, что доходы общего фонда бюджета планируются на уровне 1,56 трлн. грн, а расходы должны составить 3,11 трлн. грн. Предельный дефицит прогнозируется на уровне 1,53 трлн. грн.
Поправки в закон о государственном бюджете свидетельствуют о том, что впервые в истории Украины расходы общего бюджета превысят 3,39 трлн. грн, а дефицит составит более 2 трлн. грн.
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