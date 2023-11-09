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Верховная Рада приняла Бюджет на 2024 год: чего ждать украинцам

Мария Тупик
9 ноября 2023, 13:41обновлено 9 ноября, 14:11
Проект Госбюджета на 2024 год в общей сложности поддержали 276 депутатов.
Бюджет, Рада
Рада приняла Бюджет на 2024 год / Коллаж Главред, фото pixabay, УНИАН

Сегодня, 9 ноября. Верховная Рада Украина приняла Государственный бюджет на 2024 год.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram сообщил, что за проект Госбюджета на 2024 год в общей сложности проголосовали 276 депутатов.

Как голосовали за Госбюджет 2024:

  • "Слуга народа" - 199 депутатов
  • "Европейская солидарность" - 0
  • "Батькивщина" - 0
  • "Платформа за жизнь и мир" - 16
  • "Голос" - 14
  • "Восстановление Украины" - 10
  • "За майбутне" - 11
  • "Довира" - 16
  • Внефракционные - 10
Как голосовали за Бюджет 2024
Как голосовали за Бюджет 2024 / t.me/yzheleznyak/5888

Основные показатели Бюджета на 2024 год

В принятом Бюджете-2024 показатели доходов бюджета увеличили на 22 миллиарда гривен до 1,768 триллиона гривен, а расходов – 3,35 триллиона гривен.

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Также утверждены следующие суммы:

  • Дефицит на 2024 год уменьшили на 22 миллиарда гривен, поэтому он теперь составляет 1,57 триллиона гривен.
  • Прогноз по реальному ВВП уменьшили до 4,6% (в первом чтении было 5%).
  • Прогноз по инфляции – 9,7% (в первом чтении было 10,8%)
  • Оборона государства – 1 триллион 685 миллиардов.
  • Прожиточный минимум – 2 920 гривен.
  • Минимальная пенсия – 2 361 гривна.

Важно отметить, что на противодействие военной агрессии РФ в следующем году предусмотрено 41 млрд. долларов.

Что заявила глава комитета ВР по вопросам бюджета

В Facebook глава комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксолана Пидласа отметила, что план по доходам бюджета увеличили на 22,2 млрд грн за счет увеличения в основном НДС с ввезенных в Украину товаров, а также налога на прибыль банков, ввозной пошлины и рентной платы.

В то же время основная статья расходов – оборона. В частности, 22,1% или 1,69 трлн грн будут направлены для обеспечения сил безопасности и обороны.

Также запланированы расходы на развитие оборонно-промышленного комплекса, которые планируют покрыть за счет налогов, таможенных платежей, дивидендов госкомпаний, приватизации и средств от размещения ОВГЗ:

  • 43 млрд грн на производство БПЛА
  • 43 млрд грн на производство боеприпасов и оружия в Украине.

"Остальные расходы попадают в плоскость дефицита бюджета, который предусмотрен в сумме 1,57 трлн грн. Финансирование государственного бюджета будет осуществляться за счет внешних заимствований (1,67 трлн грн) и размещения ОВГЗ (525,9 млрд грн), а также поступлений от приватизации (4 млрд грн)", - отметила Пидласа.

Из этих средств на социальную защиту будут направлены почти 470 млрд грн., расходы на поддержку ветеранов увеличат вдвое, почти до 15 млрд грн, из них 1 млрд грн на протезирование воинов.

Расходы государственного бюджета на медицину и образование составят 201 млрд. грн. и 69 млрд. грн. соответственно.

Рада приняла Бюджет на 2024 год
Рада приняла Бюджет на 2024 год / скриншот

Какие изменения были в госбюджете Украины в 2023 году

Кабмин в марте предложил Раде увеличить "военный" бюджет на полмиллиарда гривен. В частности, глава правительства Денис Шмыгаль призвал поднять расходы на оборону на 537 миллиардов гривен.

15 сентября Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й год. В документе, который правительство подало в Раду, указано, что доходы общего фонда бюджета планируются на уровне 1,56 трлн. грн, а расходы должны составить 3,11 трлн. грн. Предельный дефицит прогнозируется на уровне 1,53 трлн. грн.

Поправки в закон о государственном бюджете свидетельствуют о том, что впервые в истории Украины расходы общего бюджета превысят 3,39 трлн. грн, а дефицит составит более 2 трлн. грн.

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