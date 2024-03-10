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Кулеба раскрыл, что может произойти со странами Балтии в случае нападения РФ

Юлия Закрепа
10 марта 2024, 10:12обновлено 10 марта, 11:07
В случае нападения России на балтийские страны они будут защищаться по опыту и по возможностям.
Кулеба раскрыл, что может произойти со странами Балтии в случае нападения РФ
Россия может напасть на страны Балтии / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страны Балтии в случае нападения России смогут победить. Но балтийские города будут выглядеть, как уничтоженные российскими войсками Бахмут и Авдеевка.

Глава МИД в интервью ELTA, которое цитирует Delfi отметил, что в случае нападения России на балтийские страны они будут защищаться по опыту и по возможностям, а НАТО понадобится несколько дней, чтобы ответить.

"В конце концов, я думаю, НАТО победит. Но посмотрите на Бахмут, посмотрите на Авдеевку - так будут выглядеть страны Балтии после напряженных боевых действий. Вот так будут выглядеть ваши города. Красивого Вильнюса не будет", - сказал он.

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Кулеба отметил, что самый дешевый и безопасный способ избежать конфликта с РФ - это поддержать украинцев, которые борются против российской агрессии. По его словам, Литва это понимает, поэтому активно поддерживает Украину.

"Другие делают вид, что могут этого избежать", - заявил министр.

Напомним, что РФ может напасть на Молдову и страны Балтии. Начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман заявил, что страна-агрессор Россия в будущем может открыть второй фронт в Европе, и напасть на Молдову или страны Балтии.

Стало известно, что армия Германии будет патрулировать воздушное пространство над странами Балтии. Воздушное патрулирование НАТО имеет огромное значение для безопасности жителей Латвии и стран Балтии.

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