Кулеба раскрыл, что может произойти со странами Балтии в случае нападения РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страны Балтии в случае нападения России смогут победить. Но балтийские города будут выглядеть, как уничтоженные российскими войсками Бахмут и Авдеевка.
Глава МИД в интервью ELTA, которое цитирует Delfi отметил, что в случае нападения России на балтийские страны они будут защищаться по опыту и по возможностям, а НАТО понадобится несколько дней, чтобы ответить.
"В конце концов, я думаю, НАТО победит. Но посмотрите на Бахмут, посмотрите на Авдеевку - так будут выглядеть страны Балтии после напряженных боевых действий. Вот так будут выглядеть ваши города. Красивого Вильнюса не будет", - сказал он.видео дня
Кулеба отметил, что самый дешевый и безопасный способ избежать конфликта с РФ - это поддержать украинцев, которые борются против российской агрессии. По его словам, Литва это понимает, поэтому активно поддерживает Украину.
"Другие делают вид, что могут этого избежать", - заявил министр.
Напомним, что РФ может напасть на Молдову и страны Балтии. Начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман заявил, что страна-агрессор Россия в будущем может открыть второй фронт в Европе, и напасть на Молдову или страны Балтии.
Стало известно, что армия Германии будет патрулировать воздушное пространство над странами Балтии. Воздушное патрулирование НАТО имеет огромное значение для безопасности жителей Латвии и стран Балтии.
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