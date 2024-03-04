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"Угроза от РФ": армия Германии будет патрулировать воздушное пространство над странами Балтии

Юлия Закрепа
4 марта 2024, 06:28
До конца ноября на латвийской авиабазе "Лиелварде" будут дислоцироваться до шести истребителей.
'Угроза от РФ': армия Германии будет патрулировать воздушное пространство над странами Балтии
Германия будет патрулировать границы / коллаж: Главред, фото: НАТО, Википедия

Генеральный инспектор ВВС Германии Инго Герхартц сообщил, что до ноября 2024 года вооруженные силы Германии планируют патрулировать воздушное пространство над странами Балтии - Латвией, Литвой и Эстонией.

Отмечается, что до конца ноября на латвийской авиабазе "Лиелварде" будут дислоцироваться до шести истребителей Eurofighter и около 200 солдат, передает Bild.

"Воздушное патрулирование НАТО имеет огромное значение для безопасности жителей Латвии и стран Балтии", - заявил Герхартц и подчеркнул, что Германия была и остается надежным другом и партнером всех стран Балтии.

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Эстония, Латвия и Литва не имеют собственных истребителей, и с 2004 года союзники по НАТО поочередно обеспечивают безопасность воздушного пространства стран Балтии.

Истребитель Eurofighter Typhoon

Eurofighter Typhoon - многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан и выпускается международной компанией Eurofighter GmbH, созданной в 1986 году консорциумом компаний Alenia Aeronautica, BAE Systems и EADS.

Typhoon принят на вооружение военно-воздушных сил Великобритании, Германии, Италии, Испании, Австрии и Саудовской Аравии.
"Тайфун" изначально создавался, как истребитель завоевания превосходства в воздухе, но в ходе разработки и эксплуатации он получил возможность наносить удары по наземным целям, превратившись в многоцелевой боевой самолет, пишет Википедия.

Напомним, что российский политтехнолог Марат Гельман признался, рискнет ли Путин напасть на Балтию. Ведение двух войн приведет к неизбежному поражению России. По его словам, увеличение военного присутствия НАТО в странах Балтии может спровоцировать Россию к агрессивным действиям.

Бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун заявил, в случае атаки РФ страны Балтии не выстоят. До апреля 2022-го концепция была такова, что Латвия, Литва и Эстония должны были бы сдержать врага, пока НАТО не придет на помощь через месяц. Теперь все иначе.

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НАТО новости Германии Балтия страны Балтии вторжение России
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