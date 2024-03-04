'Угроза от РФ': армия Германии будет патрулировать воздушное пространство над странами Балтии

Генеральный инспектор ВВС Германии Инго Герхартц сообщил, что до ноября 2024 года вооруженные силы Германии планируют патрулировать воздушное пространство над странами Балтии - Латвией, Литвой и Эстонией.
Отмечается, что до конца ноября на латвийской авиабазе "Лиелварде" будут дислоцироваться до шести истребителей Eurofighter и около 200 солдат, передает Bild.
"Воздушное патрулирование НАТО имеет огромное значение для безопасности жителей Латвии и стран Балтии", - заявил Герхартц и подчеркнул, что Германия была и остается надежным другом и партнером всех стран Балтии.видео дня
Эстония, Латвия и Литва не имеют собственных истребителей, и с 2004 года союзники по НАТО поочередно обеспечивают безопасность воздушного пространства стран Балтии.
Истребитель Eurofighter Typhoon
Eurofighter Typhoon - многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан и выпускается международной компанией Eurofighter GmbH, созданной в 1986 году консорциумом компаний Alenia Aeronautica, BAE Systems и EADS.
Typhoon принят на вооружение военно-воздушных сил Великобритании, Германии, Италии, Испании, Австрии и Саудовской Аравии.
"Тайфун" изначально создавался, как истребитель завоевания превосходства в воздухе, но в ходе разработки и эксплуатации он получил возможность наносить удары по наземным целям, превратившись в многоцелевой боевой самолет, пишет Википедия.
Напомним, что российский политтехнолог Марат Гельман признался, рискнет ли Путин напасть на Балтию. Ведение двух войн приведет к неизбежному поражению России. По его словам, увеличение военного присутствия НАТО в странах Балтии может спровоцировать Россию к агрессивным действиям.
Бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун заявил, в случае атаки РФ страны Балтии не выстоят. До апреля 2022-го концепция была такова, что Латвия, Литва и Эстония должны были бы сдержать врага, пока НАТО не придет на помощь через месяц. Теперь все иначе.
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