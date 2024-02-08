'Не нападают, а предупреждают': Гельман признался, рискнет ли Путин напасть на Балтию

Война между Россией и Западом может возникнуть не только в Европе, но и на Южном полушарии, отметил политтехнолог.

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Увеличение присутствия НАТО в странах Балтии может спровоцировать Россию к агрессии / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ, entergauja.com

Путин может рассмотреть военные действия против стран Балтии только после того, как завершит войну в Украине. Ведение двух войн приведет к неизбежному поражению России. Об этом в интервью Главреду рассказал российский политтехнолог, галерист Марат Гельман.

"Об угрозах странам Балтии все предупреждены. Мне кажется, чтобы пойти на Балтию, Путин должен прийти к выводу, что он разобрался с вопросом Украины, и только после этого сделать следующий шаг. Очевидно, что если Путин начнет войну против стран Балтии в условиях войны против Украины, он проиграет. Путину это скажут даже его эксперты", - отметил Гельман.

По его словам, увеличение военного присутствия НАТО в странах Балтии может спровоцировать Россию к агрессивным действиям.

"Безусловно, столкновение где-то может произойти. Возможно, НАТО решит разместить в Балтийских странах серьезное вооружение, и Путин посчитает, что должен нанести удар на опережение. Он же любит говорить, мол, мы не нападаем, а предупреждаем", - предположил политтехнолог.

Однако Гельман также отмечает, что война между Россией и Западом может возникнуть не только в Европе, но и на Южном полушарии. Путин сначала может кому-то делегировать такую кампанию и "сразу даже не поймет, что его войска втянулись в эту историю".

"Война России и Запада, возможно, более вероятна даже не в Европе, а где-то на Южном полушарии, на периферии. На это может указывать и создание Африканского корпуса", - добавил он.

Смотрите видео, в котором Марат Гельман сделал прогноз о массовых репрессиях в России после президентских выборов:

Кто такой Марат Гельман Марат Гельман - российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор Пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Нападение России на страны Балтии

Напомним, российский диктатор Путин активизировал усилия России для создания информационных условий для будущей агрессии против стран Балтии, с целью ослабления НАТО. Аналитики Института изучения войны отмечают, что такой подход может создать условия для возможных агрессивных действий в будущем.

Также в Латвии предупредили об угрозе. Россия по-прежнему будет искать новые цели для агрессии, причем независимо от того, как завершится полномасштабная война против Украины. Поэтому министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что НАТО следует разработать долгосрочную стратегию сдерживания Москвы.

Кроме этого, страны Балтии готовятся к возможной военной агрессии России, строя бетонные оборонительные линии. Эстония планирует построить линию из 600 бункеров на своей восточной границе для отражения возможной российской агрессии.

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