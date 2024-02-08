УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Не нападают, а предупреждают": Гельман признался, рискнет ли Путин напасть на Балтию

Руслана Заклинская
8 февраля 2024, 23:25
Война между Россией и Западом может возникнуть не только в Европе, но и на Южном полушарии, отметил политтехнолог.
'Не нападают, а предупреждают': Гельман признался, рискнет ли Путин напасть на Балтию
Увеличение присутствия НАТО в странах Балтии может спровоцировать Россию к агрессии / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ, entergauja.com

Путин может рассмотреть военные действия против стран Балтии только после того, как завершит войну в Украине. Ведение двух войн приведет к неизбежному поражению России. Об этом в интервью Главреду рассказал российский политтехнолог, галерист Марат Гельман.

"Об угрозах странам Балтии все предупреждены. Мне кажется, чтобы пойти на Балтию, Путин должен прийти к выводу, что он разобрался с вопросом Украины, и только после этого сделать следующий шаг. Очевидно, что если Путин начнет войну против стран Балтии в условиях войны против Украины, он проиграет. Путину это скажут даже его эксперты", - отметил Гельман.

По его словам, увеличение военного присутствия НАТО в странах Балтии может спровоцировать Россию к агрессивным действиям.

"Безусловно, столкновение где-то может произойти. Возможно, НАТО решит разместить в Балтийских странах серьезное вооружение, и Путин посчитает, что должен нанести удар на опережение. Он же любит говорить, мол, мы не нападаем, а предупреждаем", - предположил политтехнолог.

Однако Гельман также отмечает, что война между Россией и Западом может возникнуть не только в Европе, но и на Южном полушарии. Путин сначала может кому-то делегировать такую кампанию и "сразу даже не поймет, что его войска втянулись в эту историю".

"Война России и Запада, возможно, более вероятна даже не в Европе, а где-то на Южном полушарии, на периферии. На это может указывать и создание Африканского корпуса", - добавил он.

Смотрите видео, в котором Марат Гельман сделал прогноз о массовых репрессиях в России после президентских выборов:

Кто такой Марат Гельман

Марат Гельман - российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор Пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики.

Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Нападение России на страны Балтии

Напомним, российский диктатор Путин активизировал усилия России для создания информационных условий для будущей агрессии против стран Балтии, с целью ослабления НАТО. Аналитики Института изучения войны отмечают, что такой подход может создать условия для возможных агрессивных действий в будущем.

Также в Латвии предупредили об угрозе. Россия по-прежнему будет искать новые цели для агрессии, причем независимо от того, как завершится полномасштабная война против Украины. Поэтому министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что НАТО следует разработать долгосрочную стратегию сдерживания Москвы.

Кроме этого, страны Балтии готовятся к возможной военной агрессии России, строя бетонные оборонительные линии. Эстония планирует построить линию из 600 бункеров на своей восточной границе для отражения возможной российской агрессии.

Вас могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Балтия страны Балтии Владимир Путин вторжение России российское вторжение
Реклама

Главное за день

Появилась первая реакция США на увольнение Залужного

Появилась первая реакция США на увольнение Залужного

22:16 Украина
"Это недопустимо": в Минобороны назвали главную проблему боевых воинских частей

"Это недопустимо": в Минобороны назвали главную проблему боевых воинских частей

21:30 Украина
Бури врываются одна за другой: Украину накрывает новый геомагнитный шторм

Бури врываются одна за другой: Украину накрывает новый геомагнитный шторм

21:16 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

23:25

"Не нападают, а предупреждают": Гельман признался, рискнет ли Путин напасть на Балтию

22:40

"Увидели войну из окопа": майор ВСУ о новых именах, озвученных Зеленским

22:16

Появилась первая реакция США на увольнение ЗалужногоВидео

21:59

Не выполнял рекомендации США: в Politico раскрыли причины отставки Залужного

21:30

"Это недопустимо": в Минобороны назвали главную проблему боевых воинских частей

После 17 марта Россию ждут новые сталинские времена, начнутся массовые репрессии – ГельманПосле 17 марта Россию ждут новые сталинские времена, начнутся массовые репрессии – Гельман
21:16

Бури врываются одна за другой: Украину накрывает новый геомагнитный шторм

21:09

Сергей Стерненко. Такер Карлсон совершает ИПСО против СШАВидеоблоги

20:47

В жизнь ворвутся проблемы, если нарушить 3 запрета: что нельзя делать 9 февраля

20:42

Оккупанты прорвались в Авдеевку: в ВСУ назвали место боев

Реклама
20:26

Украина вернула из плена еще 100 военнопленных: Зеленский раскрыл деталиФотоВидео

20:15

У Зеленского впервые назвали причину увольнения Залужного

19:52

Сенат США принял решение о помощи Украине: что известно

19:50

Без помощи США Украине грозит заморозка войны с Россией - МусиенкоЭксклюзив

19:47

Как избавиться от ушного клеща у кота: симптомы и действенные советы

19:36

Ветер 20 м/с и сильные осадки: Украину накрывает серьезная непогода

19:35

Грядут большие перемены: Зеленский ответил, чего ждет от ВСУ после снятия Залужного

19:27

Отставка Залужного и самая сложная фаза войнымнение

19:24

На войне с 2014 года: что известно о новом главнокомандующем ВСУ Сырском

19:23

"Будет тяжело": у Зеленского раскрыли сценарий следующего месяца войны с РФ

19:10

Как пострадает Кремль после отказа Надеждину в регистрациимнение

Реклама
18:53

Военные подозревают, что у россиян появился Starlink: так ли это

18:48

Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ Сырского

18:30

Худший сценарий для ВСУ: названы сроки "обвала" фронта без помощи США – NYT

18:18

Залужный уходит в отставку: все подробности

18:13

50 млрд евро не покроют потребности Украины: в Европарламенте дали тревожный прогноз

18:00

Когда сеять семена перца на рассаду в Украине: лучшие 2 месяца

17:37

Почему нельзя пить свежий свекольный сок: есть 8 категорий людей, которым он вреден

17:35

Кибератака ГУР: в программе управления дронами РФ произошел массовый сбой

17:24

"Помощи ФРГ будет недостаточно": Шольц жестко высказался о поддержке Украины

17:05

Большое наступление на Крынки: в ВСУ рассказали о ситуации на левом берегу Днепра

16:31

Температура вырастет до +14: синоптик назвала дату резкого потепления

16:31

"Город меняется по часам": в МВА рассказали о критической ситуации в Авдеевке

16:28

Что делать, когда розетка искрит: как уберечь жилье от большой беды

16:21

Операция "Преемник": эксперт рассказал, сколько еще будет править Путин

16:13

РФ ударила по Селидово баллистикой из КНДР: есть жертва, среди раненых – ребенокФото

16:00

Тимур Мирошниченко раскрыл свой "заоблачный" гонорар за Нацотбор-2024

15:55

Е-билет для военных будет, но, скорее всего, не в "Дії": комментарий Федорова

15:22

"В нашей семье пополнение": новая пассия Налчаджиоглу поделилась важной новостью

15:08

Новый "бунт" фермеров: в Польше и Венгрии грозят блокировать границу с Украиной

14:53

"Тапки святого Спиридона и раны": кума Путина Марченко выдала бред в "Паломнице"

Реклама
14:48

Только 1 из 9 людей заметит вторую лошадь за 10 секунд: чрезвычайно сложная загадка

14:43

В Эстонии отменили концерт Клавы Коки, которая выступала на оккупированных территориях Украины

14:39

Солист группы ТіК Виктор Бронюк показал, как выглядел 20 лет назад

14:20

Королевский эксперт: король Чарльз отчаянно хочет помириться с принцем Гарри

14:17

Бои за каждую улицу: в британской разведке оценили ситуацию в Авдеевке

13:57

Почему вес перестал уменьшаться при похудении: тренер назвала ТОП-5 важных причинВидео

13:53

Много, быстро и без мучений: как почистить чеснок за минуту

13:47

Второй после Путина: с выборов президента РФ сняли "антивоенного" кандидата

13:43

В России срочно госпитализирован Панкратов-Черный

13:36

385 боевых вылетов: трагически погиб известный украинский военный летчик

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять