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Молдова или одна из стран Балтии: экс-глава ЦРУ назвал цель Путина в случае победы

Андрей Ганчук
7 января 2024, 21:05
Линия обороны Североатлантического альянса теперь проходит между Украиной и Россией, нужно сделать все, чтобы Москва проиграла, сказал Дэвид Петреус.
Войска РФ, Путин
Путин не остановится, если победит в Украине - Петреус / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот YouTube

Если Украине не удастся одержать победу в войне с агрессором Россией, несколько стран Европы могут оказаться в опасности. Глава Кремля Владимир Путин может попытаться пойти дальше – к примеру, на Молдову, одну их стран Балтии или другие страны. Линия обороны НАТО теперь между украинским и российским государствами. Об этом заявил бывший руководитель Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус.

Как сообщает CNN, он рассказал о том, что Путин в случае победы над Украиной не остановится и попытается пойти дальше. Поэтому нужно сделать все для того, чтобы победу в войне одержал именно Киев.

По его словам, под угрозой могут оказаться Молдова, одна из стран Балтии или другие государства.

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"Если Россия победит, если Путину удастся достичь своей очень большой цели в Украине, он не остановится на достигнутом. Следующей целью станет Молдова, возможно, одна из стран Балтии или другие страны. Генри Киссинджер перед смертью сказал, что линия обороны НАТО теперь находится на границе между Украиной и Россией, и я с этим полностью согласен", - подчеркнул Дэвид Петреус.

Угроза России странам Европы

Путин усиливается, угроза Европе растет, сказал министр обороны Германии Борис Писториус. Как полагает глава немецкого ведомства, у европейских стран есть 5-8 лет, чтобы подготовиться. Угрозы Грузии, Молдове и странам Балтии нужно воспринимать серьезно.

В ЕС заговорили о единой "европейской армии" на фоне угрозы прямой войны с РФ. В частности, руководитель МИД Италии Антонио Таяни считает, что Европе нужна армия, если она хочет быть миротворцем.

Европу ждет "долгая конфронтация" с Россией, считает министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем. По его словам, напряженность продлится до тех пор, пока Москва будет нарушать нормы международного права.

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Балтия Молдова Владимир Путин Дэвид Петреус война России и Украины
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