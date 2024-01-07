Молдова или одна из стран Балтии: экс-глава ЦРУ назвал цель Путина в случае победы

Если Украине не удастся одержать победу в войне с агрессором Россией, несколько стран Европы могут оказаться в опасности. Глава Кремля Владимир Путин может попытаться пойти дальше – к примеру, на Молдову, одну их стран Балтии или другие страны. Линия обороны НАТО теперь между украинским и российским государствами. Об этом заявил бывший руководитель Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус.
Как сообщает CNN, он рассказал о том, что Путин в случае победы над Украиной не остановится и попытается пойти дальше. Поэтому нужно сделать все для того, чтобы победу в войне одержал именно Киев.
По его словам, под угрозой могут оказаться Молдова, одна из стран Балтии или другие государства.
"Если Россия победит, если Путину удастся достичь своей очень большой цели в Украине, он не остановится на достигнутом. Следующей целью станет Молдова, возможно, одна из стран Балтии или другие страны. Генри Киссинджер перед смертью сказал, что линия обороны НАТО теперь находится на границе между Украиной и Россией, и я с этим полностью согласен", - подчеркнул Дэвид Петреус.
Угроза России странам Европы
Путин усиливается, угроза Европе растет, сказал министр обороны Германии Борис Писториус. Как полагает глава немецкого ведомства, у европейских стран есть 5-8 лет, чтобы подготовиться. Угрозы Грузии, Молдове и странам Балтии нужно воспринимать серьезно.
В ЕС заговорили о единой "европейской армии" на фоне угрозы прямой войны с РФ. В частности, руководитель МИД Италии Антонио Таяни считает, что Европе нужна армия, если она хочет быть миротворцем.
Европу ждет "долгая конфронтация" с Россией, считает министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем. По его словам, напряженность продлится до тех пор, пока Москва будет нарушать нормы международного права.
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