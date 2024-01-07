Европу ждет "долгая конфронтация" с РФ: в Швеции предупредили об опасности

Швеция сохранит политическую и военную поддержку Украины, страну нужно принять в Европейский Союз, сказал глава МИД Тобиас Биллстрем.

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Конфронтация с Россией продлится до тех пор, пока она будет нарушать устав ООН - глава МИД Швеции / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, УНИАН

Европе в обозримом будущем следует готовиться к долгосрочной конфронтацией с агрессором Россией. Москва по-прежнему будет серьезной угрозой для безопасности европейских стран. Напряженность продлится до тех пор, пока российское государство будет нарушать международное право. Швеция не прекратит поддержку Украины и приветствует ее путь в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Тобиас Биллстрем.

Как сообщает Dagens Nyheter, шведский дипломат призвал готовиться к длительной напряженности с Россией.

"Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока Россия будет нарушать Устав ООН и европейский порядок безопасности", - сказал Биллстрем. видео дня

Также он добавил, что Швеция по-прежнему будет поддерживать Украину в военном и политическом плане и поддерживает принятие страны в Евросоюз.

"Украинские солдаты также сражаются за нашу свободу и ценности", - подчеркнул Тобиас Биллстрем.

Война России и НАТО

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко ранее заявил, что страны Европы могут столкнуться исключительно с гибридными угрозами со стороны РФ. В первую очередь Москва может угрожать Латвии, Литве и Эстонии.

Три страны Северной Европы – Финляндия, Дания и Швеция – подписали с США договора о безопасности. По данным немецких журналистов, государства рассчитывают, что это обезопасит их в случае проблем в НАТО при сценарии избрания Дональда Трампа новым главой Белого дома.

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