Европе в обозримом будущем следует готовиться к долгосрочной конфронтацией с агрессором Россией. Москва по-прежнему будет серьезной угрозой для безопасности европейских стран. Напряженность продлится до тех пор, пока российское государство будет нарушать международное право. Швеция не прекратит поддержку Украины и приветствует ее путь в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Тобиас Биллстрем.
Как сообщает Dagens Nyheter, шведский дипломат призвал готовиться к длительной напряженности с Россией.
"Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока Россия будет нарушать Устав ООН и европейский порядок безопасности", - сказал Биллстрем.видео дня
Также он добавил, что Швеция по-прежнему будет поддерживать Украину в военном и политическом плане и поддерживает принятие страны в Евросоюз.
"Украинские солдаты также сражаются за нашу свободу и ценности", - подчеркнул Тобиас Биллстрем.
Война России и НАТО
Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко ранее заявил, что страны Европы могут столкнуться исключительно с гибридными угрозами со стороны РФ. В первую очередь Москва может угрожать Латвии, Литве и Эстонии.
Три страны Северной Европы – Финляндия, Дания и Швеция – подписали с США договора о безопасности. По данным немецких журналистов, государства рассчитывают, что это обезопасит их в случае проблем в НАТО при сценарии избрания Дональда Трампа новым главой Белого дома.
В России разразились угрозой в адрес Финляндии - представитель страны-оккупанта РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал, что финны первыми пострадают в случае обострения конфронтации НАТО и Москвы.
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