"Они пострадают первыми": в России разразились угрозой в адрес Финляндии

Представитель страны-оккупанта России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов разразился угрозой в адрес Финляндии. Дескать, страна первой пострадает в том случае, если между Москвой и НАТО произойдет эскалация конфликта.
Как сообщает Reuters, российский "дипломат" выступил с угрозой в адрес Финляндии, которая десятилетиями придерживалась нейтрального статуса, и вступила в НАТО после полномасштабного нападения России на Украину.
"Они жили спокойно и мирно, а вдруг оказались между Россией и НАТО, будучи членами Альянса. Но поскольку они наши соседи, то если, не дай Бог, будет какая-то эскалация, они пострадают первыми", - "пригрозил" Михаил Ульянов.видео дня
Журналисты подчернули, что Москва стала испытывать враждебность вотношении Финляндии после того, как страна вступила в Североатлантический альянс.
Вступление Финляндии в НАТО и реакция России
Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля 2023 года. После вступления финского государства в коллективный блок безопасности Запада граница Альянса и РФ теперь составляет около 2600 километров.
Более 100 лет Финляндия была государством с внеблоковым статусом – с 1917 года, когда страна обрела независимость. В ходе второй мировой государство подверглось военной агрессии России.
Глава Кремля Владимир Путин 17 декабря заявил российским пропагандистам, что Финляндию ждут проблемы с РФ из-за вступления в НАТО.
"Проблем не было, теперь будут. Потому что мы теперь будем создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения", - сказал кремлевский директор.
27 декабря в Reuters сообщили, что соратник Путина, руководитель госкорпорации Ростех Сергей Чемезов анонсировал размещение новейших российских гаубиц вблизи границ Финляндии. Оккупанты собираются поставить там самоходные артиллерийские установки Коалиция-СВ. Ранее было проведено испытание таких вооружений, их запустили в серийное производство.
"Думаю, они там (в Северном военном округе) появятся в ближайшее время, поскольку гаубицы этого класса нужны для обеспечения преимущества перед западными образцами артиллерии по дальности стрельбы", - подчеркнул Чемезов.
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