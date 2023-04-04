Финляндия вступила в НАТО: у Путина уже устроили истерику

Министр иностранных дел поздравил Финляндию и добавил, что Украина преследует такую же цель.

Финляндия вступает в НАТО / Коллаж фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

НАТО расширяется. Уже сегодня, 4 апреля, в состав Североатлантического альянса присоединяется Финляндия. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, приветствуя Финляндию.

"Финляндия уже в НАТО! Поздравляю! Отныне в альянс входит 31 страна. Сильные партнеры являются залогом безопасности для Польши, региона и всего мира", - написал Моравецкий.

Президент Литвы Гитанас Науседа также поздравил Финляндию и заявил об ожиданиях, что эта страна станет надежным союзником.

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Членство Финляндии значительно усилит безопасность региона Балтийского моря. С нетерпением жду возможности приветствовать Финляндию как надежного союзника на вильнюсском саммите НАТО!"- написал Науседа.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что соответствующее решение приняли в годовщину Вашингтонского договора.

"В тот же день, в 1949 году, Вашингтонский договор, учредительный договор НАТО, был подписан в Вашингтоне, и трудно представить лучший способ отметить нашу годовщину, чем то, чтобы Финляндия стала полноправным членом Альянса", - сказал Столтенберг.

Реакция Украины на расширение НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил Финляндию со вступлением в НАТО и подчеркнул, что Украина преследует такую же цель. Он акцентировал внимание на том, что само членство в НАТО является "лучшим способом гарантировать стратегическую безопасность всего евроатлантического пространства".

"Одной из основных тем переговоров сегодня будет членство Украины в НАТО. Сегодня мы все приветствуем вступление Финляндии, которое посылает четкий сигнал: пришло время пересмотреть старые стратегии и убеждения. Нет лучшего решения для обеспечения евроатлантической безопасности в целом, чем членство Украины в Альянсе ... Украина и НАТО нуждаются друг в друге. Нет лучшего решения для обеспечения стратегической безопасности евроатлантического пространства, чем полноправное членство Украины в альянсе", - сказал Кулеба.

Россия угрожает миру

Власти страны-агрессора России взбесились из-за расширения НАТО и начали угрожать. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в истерике заявили, что Москва "вынуждена принять ответные меры, как военно-технического, так и иного характера".

"Присоединение Финляндии к НАТО не может не сказаться негативно и на российско-финских двусторонних отношениях", - завила Захарова.

Вступление Украины в НАТО

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в ЕС и НАТО будет гарантировать безопасность Европейского континента. Он выразил благодарность партнерам за военную помощь Украине, но также призвал сфокусироваться на ее увеличении и ускорении.

Напомним, в Североатлантическом альянсе планируют предоставить Украине все необходимое для осуществления контрнаступления весной 2023 года. Предоставление соответствующей военной помощи обсудят во время встречи министров обороны стран НАТО, которая состоится в столице Бельгии Брюсселе, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко отмечал, что война может не прекратиться даже после освобождения защитниками Украины всех украинских территорий, если Путин останется у власти в РФ. В таком случае линия фронта может просто сместиться на границу по состоянию на 1991 год. Полностью остановить войну при таких условиях смогут только войска НАТО, если они станут на границе между Украиной и Россией.

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