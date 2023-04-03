Война в Украине приближается к переломному моменту - Bloomberg

Победы украинской армии увеличат количество внутренних конфликтов в России.

Война в Украине приближается к переломному моменту / Коллаж фото 14 ОМБр Романа Великого, 10 ОГШБр Эдельвейс

Война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, может доходить до переломного периода. Об этом сообщает Bloomberg.

Утверждается, что повлиять на это может даже ликвидация российского пропагандиста Владлена Татарского (Максима Фомина), который резко критиковал военное руководство РФ.

В РФ уже понимают, что Украина активно подтягивает силы для начала анонсированного контрнаступления, поэтому поражение оккупантов является неизбежным. Сейчас происходит все не так, как предсказывал Путин.

видео дня

В РФ увеличится количество внутренних конфликтов после того, как Украина вернет столько территорий или больше, чем во время контрнаступления на Харьковщине и Херсонщине.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинская армия активно готовится к мощному контрнаступлению и освобождению незаконно захваченных земель российской оккупационной армией. Это контрнаступление будет осуществляться сразу на нескольких направлениях, заявил министр обороны Алексей Резников. Наступление ВСУ начнется уже в апреле-мае этого года, говорит министр.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская оккупационная армия продолжает атаковать позиции украинских военных, но несет огромные потери на фронте. Однако уже в ближайшие месяцы украинская армия будет активнее на фронте.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что союзникам Украины не надо рассматривать предстоящее весеннее контрнаступление ВСУ как решающий момент, поскольку если оно будет неудачным, усилятся позиции западных чиновников, выступающих за "компромиссы" со страной-оккупантом Россией.

Другие новости: