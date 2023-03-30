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Запад не должен считать контрнаступление ВСУ весной решающим сражением – Кулеба

30 марта 2023, 14:51
Нельзя допустить усиления позиций тех чиновников на Западе, которые выступают за "компромиссы" Украины с агрессором Россией, отметил Дмитрий Кулеба.
ВСУ, Кулеба
Не нужно воспринимать контрнаступление ВСУ весной как решающее сражение войны - Кулеба / Коллаж 36-я ОМБП, УНИАН

Союзникам Украины не нужно рассматривать будущее весеннее контрнаступление ВСУ как решающий момент, поскольку если оно будет неудачным, усилятся позиции западных чиновников, которые выступают за "компромиссы" со страной-оккупантом Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Издание Financial Times пишет, что многие чиновники на Западе воспринимают предстоящую весеннюю контрнаступательную операцию как решающий момент для Украины, чтобы достигнуть прорыва и выйти из "тупика получения более существенной помощи".

Глава МИД Кулеба в интервью британцам указал на опасность такого нарратива для Украины, поскольку если наступление не будет удачным, усилятся позиции сторонников "компромисса" Киева и Москвы на Западе.

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"Мы должны всеми средствами противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения войны", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Контрнаступление Украины

Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявил, что Украина обладает очень хорошими шансами на проведение успешного контрнаступления весной.

По его словам, позиции ВСУ и оккупантов РФ на протяжении войны менялись, однако сейчас силы обороны Украины получили существенное преимущество над российскими войсками.

По мнению бывшего спикера Генштаба ВСУ, военного эксперта Владислава Селезнева, приоритетными направлениями для контрнаступления станут юг Херсонской и Запорожской областей. Российские захватчики уже сооружают там оборонительные рубежи.

Немецкий военный эксперт Нико Ланге считает, что силы обороны Украины нанесут контрнаступательный удар по войскам России уже в начале или середине мая. Как полагает Ланге, для максимального успеха ВСУ нужно применить танки, БТРы, артиллерию, средства разминирования, авиацию и другую боевую технику.

Война России против Украины:

Дмитрий Кулеба война России и Украины контрнаступление ВСУ
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