Контрнаступление ВСУ активно готовится: эксперт назвал приоритетное направление

Украинские военные активно готовятся к масштабному контрнаступлению. Приоритетным направлением станет юг Запорожской и Херсонской областей.
При этом российская оккупационная армия понимает, что Силы обороны Украины могут наступать именно на этих направлениях, поэтому она готовится к этому и укрепляет оборонительные рубежи. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Обозреватель".
Он отмечает, что захватчики уже не уверены, что река Днепр помешает украинским военным в освобождении этих территорий, поэтому они перестраховываются.
Очень важное значение для проведения боев будет иметь погода, говорит Селезнев. Так, поля еще недостаточно высохли для использования бронетехники. По его словам, очевидно, что в ближайшие месяцы поля будут покрыты грязью, поэтому будет невозможно активно применять бронетехнику. Бои будут иметь локальный характер тактического уровня, и бронетехника не будет часто использоваться.
Селезнев отметил, что сейчас украинские военные ведут локальное наступление только на двух направлениях – Бахмутском и Авдеевском, а на других участках накапливают силы.
Эксперт предположил, что контрнаступление может помочь вернуть юг Херсонской и Запорожской областей.
"Есть определенные достаточно весомые предпосылки к тому, что не только Херсон, который уже вернулся под контроль украинских Сил обороны, но и другие регионы юга Запорожской и Херсонской области вернутся под контроль Украины", – предположил Селезнев.
Контрнаступление Сил обороны Украины
Ранее военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев выразил мнение, что сейчас в Вооруженных силах Украины сформировались возможности для проведение одновременного контрнаступления по крайней мере на четырех направлениях.
Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике. Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".
Тем временем глава Генерального штаба Эстонии Тармо Кундли отмечал, что украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению, и уже через несколько недель погода позволит ВСУ использовать на востоке танки.
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