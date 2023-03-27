Контрнаступление ВСУ активно готовится: эксперт назвал приоритетное направление

Пока погода мешает применять бронетехнику, ведь поля еще недостаточно высохли. Поэтому возможны локальные бои тактического уровня без применения бронетехники.

Эксперт назвал приоритетное направление для контрнаступления украинских сил/ 93 ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Украинские военные активно готовятся к масштабному контрнаступлению. Приоритетным направлением станет юг Запорожской и Херсонской областей.

При этом российская оккупационная армия понимает, что Силы обороны Украины могут наступать именно на этих направлениях, поэтому она готовится к этому и укрепляет оборонительные рубежи. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Обозреватель".

Он отмечает, что захватчики уже не уверены, что река Днепр помешает украинским военным в освобождении этих территорий, поэтому они перестраховываются.

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Очень важное значение для проведения боев будет иметь погода, говорит Селезнев. Так, поля еще недостаточно высохли для использования бронетехники. По его словам, очевидно, что в ближайшие месяцы поля будут покрыты грязью, поэтому будет невозможно активно применять бронетехнику. Бои будут иметь локальный характер тактического уровня, и бронетехника не будет часто использоваться.

Селезнев отметил, что сейчас украинские военные ведут локальное наступление только на двух направлениях – Бахмутском и Авдеевском, а на других участках накапливают силы.

Эксперт предположил, что контрнаступление может помочь вернуть юг Херсонской и Запорожской областей.

"Есть определенные достаточно весомые предпосылки к тому, что не только Херсон, который уже вернулся под контроль украинских Сил обороны, но и другие регионы юга Запорожской и Херсонской области вернутся под контроль Украины", – предположил Селезнев.

Контрнаступление Сил обороны Украины

Ранее военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев выразил мнение, что сейчас в Вооруженных силах Украины сформировались возможности для проведение одновременного контрнаступления по крайней мере на четырех направлениях.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике. Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Тем временем глава Генерального штаба Эстонии Тармо Кундли отмечал, что украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению, и уже через несколько недель погода позволит ВСУ использовать на востоке танки.

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