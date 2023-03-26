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"Идет обратная эскалация": Подоляк объяснил, почему в РФ участилось цветение "бавовны"

26 марта 2023, 23:10
По мнению Подоляка, Россия сейчас превращается в криминальную зону из-за военнослужащих, которые вступили в ЧВК "Вагнера" и получили оружие.
'Идет обратная эскалация': Подоляк объяснил, почему в РФ участилось цветение 'бавовны'
Подоляк объяснил, почему в РФ участилось цветение "бавовны" / Коллаж Офис президента, Википедия

На территории страны-агрессора России, а также на временно оккупированных территориях Украины чуть ли не ежедневно случаются взрывы. Эти события свидетельствуют о том, что бестолковая политика Кремля привела к необратимому процессу фрагментации и распада государства-террориста. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Очень важно понять, что это идет обратная эскалация. Она объективна, интенсивность в ней слишком высока. Масштаб войны огромен и безусловно Россия проигрывает войну", - отметил Подоляк.

Вместе с тем советник руководителя ОП подчеркнул, что РФ проигрывает не только на поле боя, но и в информационной войне. Об этом свидетельствуют угрозы, которые разносят кремлевские пропагандисты, о "применении Путиным ядерного оружия".

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По мнению Подоляка, Россия сейчас превращается в криминальную зону из-за военнослужащих, которые вступили в ЧВК "Вагнера" и получили оружие. Эти люди сейчас ходят по улицам и совершают все, что им заблагорассудится.

Кроме того, на официальном уровне в Кремле терпят беззаконие. В частности, пресс-секретарь президента Песков и бывший глава государства Медведев стали рупорами Путина и разрешают гражданам России фактически кражу интеллектуальной собственности, включая западные фильмы и музыку.

"Россия практически показывает, что сегодня она не соблюдает никаких законов не только международных, но и – внутренних... Государство очень стремительно превращается в анклав криминальности. Потому что Россия – это, по сути, и есть криминальная территория. Просто она маскировала по признакам государственности свою истинную сущность", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, днем, 26 марта, в российском городе Киреевск Тульской области произошел взрыв. В результате которого были повреждены частный и многоэтажный дом. По информации российских СМИ, причиной взрыва мог быть беспилотный летательный аппарат.

Кроме того, 22 марта в Курске состоялась мощная "бавовна". Местные паблики сообщали о сильных взрывах в районе аэропорта. Российские пропагандисты распространяли информацию о том, что причин для паники якобы нет.

До этого, 20 марта во временно оккупированном Джанкое прогремели взрывы. Там беспилотники атаковали железную дорогу - один из путей снабжения армии РФ. Также взрывы зафиксировали вблизи военного аэродрома.

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