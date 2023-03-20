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Взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр" - разведка

20 марта 2023, 23:11
Взрыв во временно оккупированном Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр" во время их транспортировки.
Взрыв
Взрыв / УНИАН

Вечером, 20 марта, в в оккупированном Джанкое на севере Крыма раздаются взрывы.

Местные жители в соцсетях опубликовали видео и сообщили о 10 взрывах.

Кроме того, в городе частично пропал свет.

видео дня

Главарь Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе города Джанкой "якобы сработала система противовоздушной обороны".

По его сообщению, один человек был ранен.

"В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен", — написал Аксенов.

Взрывы в Джанкое

Что говорят в Украине

Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram сообщило, что взрыв во временно оккупированном Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр" во время их транспортировки.

"Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге", - сказано в сообщении разведки.

Джанкое

В ГУР напомнили, что крылатые ракеты "Калибр" предназначены для пусков при помощи надводных кораблей российского флота. Дальность поражения составляет - более 2500 тысяч километров по наземным целям и более 375 километров по морским.

"Загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", - добавляют в разведке.

взрывы в джанкое

Момент удара в Джанкое

Джанкое

Возвращение Крыма под контроль Украины

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захваченный Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует через 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новой российской властью. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.

Как отметил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, перелом в войне против России может наступить в начале лета, когда ВСУ соберут достаточно ресурсов для крупного контрнаступления. По словам эксперта, Россия до тех пор не будет иметь сверхмощных ресурсов, чтобы сдержать наступательные действия ВСУ, особенно бронетанковых сил, которые Украина сегодня получает.

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