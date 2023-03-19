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"Даже не будет сопротивляться": Арестович рассказал, как Путин готовится к сдаче Крыма

19 марта 2023, 23:45
По прогнозу Арестовича, Украина совместно с западными странами сможет достичь того, чтобы Вооруженные силы Украины зашли на административную границу с Крымом.
'Даже не будет сопротивляться': Арестович рассказал, как Путин готовится к сдаче Крыма
Арестович рассказал, как Путин готовится к сдаче Крыма / Минобороны РФ, Pixabay, УНИАН

Русский диктатор Владимир Путин знает, что Вооруженные силы Украины в рамках контрнаступления могут нанести по Крыму массированный огневой удар. В связи с этим, глава Кремля уже мысленно попрощался с полуостровом. Об этом заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович во время общения с российским блогером Марком Фейгиным, передает УНИАН.

"Если на годовщину "присоединения" Крыма нет публичных обещаний его защитить – это значит, что Путин просто не хочет "проотвечаться", - отметил Арестович.

Бывший советник ОП обратил внимание на то, что во время своей недавней поездки на полуостров Путин был очень молчаливым и не дал никаких обещаний крымчанам по обеспечению пресной водой, по защите или хотя бы по уцелевшему Крымскиму мосту от РСЗО HIMARS. По словам Арестовича, армия РФ активно укрепляет свою оборону и роет окопы на полуострове, что свидетельствует о том, что в Кремле мысленно уже смирились с возможностью сдачи Крыма.

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"Еще раз построим эту цепочку. Крым - это жемчужина в короне Путина. Это венец его 22-летнего правления, квинтэссенция его политики... И вот хирургическим пинцетом у Путина эту жемчужину вынимают, а он даже не пытается сопротивляться", - отметил он.

По прогнозу Арестовича, Украина совместно с западными странами сможет достичь того, чтобы Вооруженные силы Украины зашли на административную границу с Крымом. После этого начнется широкомасштабная военная операция на полуострове. Кроме того, Путин должным образом понимает эту перспективу.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захваченный Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует через 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новой российской властью. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.

Как отметил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, перелом в войне против России может наступить в начале лета, когда ВСУ соберут достаточно ресурсов для крупного контрнаступления. По словам эксперта, Россия до тех пор не будет иметь сверхмощных ресурсов, чтобы сдержать наступательные действия ВСУ, особенно бронетанковых сил, которые Украина сегодня получает.

Бновости о деоккупации Крыма:

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