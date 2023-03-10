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"Это будет выглядеть очень эффектно": Подоляк анонсировал горячий и очень жаркий сезон в Крыму

10 марта 2023, 21:37
Советник главы ОП отметил, что Украина вскоре объяснит, что к ней надо относиться не только с уважением, но и с большим страхом.
Михаил Подоляк, ПВО
Подоляк анонсировал горячий и очень жаркий сезон в Крыму / ОПУ, Defense.gov Джон Гамильтон

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в этом году сезон в Крыму будет горячим и очень жарким. Все увидят, что к Украине нужно относиться не только с уважением, но и с большим страхом.

"Сезон в Крыму в этом году будет горячим и очень жарким. Украина объяснит, что к ней надо относиться не только с уважением, но и с большим страхом. Когда ты приходишь в наш дом, ты втрое больше заплатишь в финале", - сказал Подоляк интервью журналисту Василию Голованову.

По его словам, это будет выглядеть очень эффектно, потому что внимание стран с "нестабильными" режимами будет приковано к Крыму.

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"Они увидят главное – справедливость всегда выглядит гораздо эффектнее, чем зло, даже если это зло имеет триколор на лбу. Имеется в виду российский флаг", - подчеркнул советник главы Офиса президента.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захваченный Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует через 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новой российской властью. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.

Как отметил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, перелом в войне против России может наступить в начале лета, когда ВСУ соберут достаточно ресурсов для крупного контрнаступления. По словам эксперта, Россия до тех пор не будет иметь сверхмощных ресурсов, чтобы сдержать наступательные действия ВСУ, особенно бронетанковых сил, которые Украина сегодня получает.

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