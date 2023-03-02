Крым будут освобождать "по-другому": Данилов заявил об изменении стратегии деоккупации полуострова

В вопросе освобождения Крыма изменится очередность применения средств, отмечает секретарь СНБО.

Данилов заявил об изменении стратегии деоккупации Крыма/ УНИАН

Украина изменит стратегию будущего освобождения Крыма от российских оккупантов. Пришло время для другого подхода к этому вопросу.

Изменения анонсировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter. Он отмечает, что теперь по-другому будут расставлены приоритеты относительно очередности применения тех или иных средств.

"Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции. Очередность средств деоккупации – политико-дипломатических, военных, экономических и т.п. – требует изменения приоритетов", – заявил Данилов.

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В то же время секретарь СНБО не рассказал подробно, в чем именно будет заключаться суть таких изменений.

Освобождение Крыма от оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина освободит все свои территории. Военная агрессия России началась в 2014 году с Крыма и закончится освобождением ВСУ полуострова. Украинское государство после деоккупации Крымского полуострова поставит точку на любых имперских амбициях страны-оккупанта.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес отмечает, что силы обороны Украины способны освободить оккупированный Крым до конца августа. Западный мир должен предоставить дальнобойное высокоточное вооружение, чтобы появилась возможность изолировать полуостров. Как только ВСУ вернут Крым, произойдет ряд событий в стране-агрессоре России, и оккупанты на Донбассе воевать больше не будут.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, что освобождение украинской армией Крыма может привести к свержению Путина. Российский диктатор видит в Крыму сакральность – "собирание земель". ВСУ бьют по полуострову, но сделать Путин ничего не может.

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