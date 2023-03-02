Путин хотел подписать капитуляцию Украины 1 марта, но его план провалися – эксперт

В Кремле планировали завершить оккупацию Донецкой и Луганской областей, но ничего не вышло.

Владимир Путин / скриншот YouTube

Весной 2023 года российский диктатор Владимир Путин хотел подписать капитуляцию Украины. Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь заявил, что ВСУ сорвали его планы.

В сентябре прошлого года в Москве начали переформатировать командование так называемой "специальной военной операции" и планировали создать условия энергетического геноцида, рассказал он в интервью ТСН.

"В Кремле рассчитывали как раз на 1 марта иметь уже сломанную Украину и Запад, который устал поддерживать Украину, а также полностью прекратил не только военную, но и экономическую поддержку. То есть на весну Путин рассчитывал подписывать капитуляцию Украины", - заявил эксперт.

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Кто такой Михаил Самусь Михаил Самусь – военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам.

Также он отметил, с военной точки зрения враг пытался проломить оборону Украины на Донбассе, чтобы охватить три направления: с севера, востока и юга, а также выйти на Краматорск и Славянск.

Также в Кремле планировали завершить оккупацию Донецкой и Луганской областей, но ничего не вышло.

Новое наступление РФ в Украине

В течение почти десяти дней продолжается новая волна наступления российских войск, но, к счастью, они не могут осуществить значительных перемещений вперед. Об этом 21 февраля сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что с середины и до конца весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

СМИ писали, что из-за состояния здоровья и в связи с приближающимся новым курсом терапии российский диктатор Владимир Путин не сможет полноценно осуществлять руководство так называемой "специальной военной операцией" в Украине. Таким образом, наступление РФ могут "свернуть" и перейти к обороне к 5 марта.

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