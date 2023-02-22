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Решающие бои начнутся с середины весны: Буданов рассказал, как будет побеждать Украина

22 февраля 2023, 13:00
Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов не сомневается в поражении России.
Кирилл Буданов, ВСУ
Кирилл Буданов, ВСУ / 28 ОМБР, УНИАН

С середины и до конца весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов в интервью Forbes заявил, что точных сроков окончания войны назвать не может, однако точно знает, как она закончится.

"Завершится (война – ред.) первой фазой для нас – выход на админграницу", - заявил Буданов.

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По его словам, единственное условие окончания войны — это возвращение Украиной своих территорий, границ 1991 года.

"Все остальное будем решать потом", — добавил Буданов.

Глава разведки также назвал три причины, почему украинцам удалось выстоять. По его словам, первой причиной является то, что "с нами Бог", вторая – то, что "мы защищаем свою землю, это помогает, ведь на своем поле играть легче". Третья причина – "вместе с нами борется весь цивилизованный мир, мы не одни".

Ранее сообщалось, что для начала деоккупации Крыма украинские военные должны перебить сухопутный коридор, который РФ проложила к полуострову через оккупированные территории Украины. Это сделало бы оккупантов зависимыми от Крымского моста. Такой возможный сценарий начала освобождения полуострова от захватчиков описал экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина уже разрушила миф о "второй армии мира" и победит РФ, как Давид Голиафа.

Ранее Кирилл Буданов прогнозировал, что война в Украине закончится летом 2023 года.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Кирилл Буданов
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