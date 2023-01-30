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Украина победит РФ так же, как Давид победил Голиафа - Буданов

30 января 2023, 08:07
Отпор полномасштабного российского вторжения Силами обороны Украины является свидетельством уникальности украинской армии.
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов спрогнозировал победу Украины над РФ / УНИАН

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина уже разрушила миф о "второй армии мира" и победит РФ, как Давид Голиафа.

При этом отпор полномасштабного российского вторжения Силами обороны Украины является свидетельством уникальности украинской армии. Об этом Буданов заявил в интервью польскому изданию Wirtualna Polska.

"Я думаю, что мы, украинцы, помогли миру развеять легенды о непобедимой армии России", – сказал он.

Глава украинской разведки вспомнил пример с истории, когда во времена королевы Елизаветы I англичане разбили на море испанский флот, который называли "великой и непобедимой армадой".

"Точно так же мы победим "великую и непобедимую" армию России. Так же, как Давид победил Голиафа", – уверен Буданов.

Глава ГУР также рассказал об изобретательности украинских воинов, которые быстро адаптируют оборудование старого типа к новым задачам, что помогает в борьбе с таким противником, как РФ.

"Иногда мы делаем это лучше, чем создатели [оборудования]. Мы также быстро учимся новому. Это требует от нас каждый день проявлять себя на поле боя, в реальном бою", – сказал Буданов.

Как сообщал Главред, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозировал, что война в Украине закончится летом 2023 года.

Его прогноз оценил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. По его словам, для того, чтобы остановиться на прогнозах главного разведчика Украины генерала Буданова про лето 2023 года, нужно успешно провести операцию по разгрому 200-тысячной группировки российских войск, которую собрали в РФ для возобновления наступления.

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