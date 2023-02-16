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"У россиян много сил и средств": эксперт рассказал, ожидать ли тяжелых боев на юге Украины

16 февраля 2023, 18:34
Россияне окапываются вокруг Мелитополя. В последний раз такие окопы россияне рыли вокруг Херсона, подчеркнул Дикий.
'У россиян много сил и средств': эксперт рассказал, ожидать ли тяжелых боев на юге Украины
Дикий рассказал, ожидать ли тяжелых боев на юге Украины / 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Российские оккупационные войска несколько недель назад проводили разведку боем на южном направлении. Они пытались прощупать, насколько там крепкая украинская оборона. Судя по всему, россияне получили для себя отрицательный результат. Об этом в интервью Главреду ​​рассказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

По его словам, у российских захватчиков много сил и средств, но они сосредоточены на строительстве нескольких линий обороны. В частности, вокруг Мелитополя они окапываются. Дикий подчеркнул, что в последний раз такие окопы россияне рыли вокруг Херсона.

"Разница для нас принципиальная, потому что Херсон можно было отрезать по четырем мостам, и их окапывание оказалось ненужным. А, между прочим, их трехлинейную линию обороны мы тогда так и не прорвали – тогда мы выдавили их другим способом, прервав им логистику", - рассказал эксперт.

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Насколько реально прорвать логистику для Мелитополя и Бердянска – большой вопрос, подчеркнул Дикий.

"А россияне сейчас окапываются возле Мелитополя и Бердянска именно для очень серьезных оборонительных боев, как это было на Херсонщине. На Запорожье надо наступать через голые поля, поэтому события под Угледаром должны были им показать, что это неблагодарное дело", - сказал он.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Напомним, недавно Евгений Дикий рассказал, что украинские военные могут отвоевать у оккупантов Донбасс после возвращения Крыма. Для российских захватчиков потеря полуострова будет сильным психологическим моментом, после которого они просто могут перестать держаться за оккупированные территории Донетчины и Луганщины. Эксперт подчеркнул, что российская армия после такого удара просто посыплется.

Также Евгений Дикий говорил, что болезненные военные поражения российских оккупантов могут стать катализатором разрушительных процессов в стране-агрессоре. Он считает, что поражения россиян в Украине могут запустить процессы, похожие на те, которые случились в Российской империи после проигранных войн.

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