УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Украина может вернуть Донбасс после Крыма": когда ВСУ возьмут Севастополь, армия РФ посыплется – эксперт

16 февраля 2023, 15:02
Россияне вряд ли будут держаться за Донбасс, когда украинские военные деоккупируют Крымский полуостров.
Украинские военные, ВСУ, Евгений Дикий
Когда ВСУ возьмут Севастополь, армия РФ посыплется, отмечает эксперт/ 93 ОМБР Холодный Яр, УНИАН

Украинские военные могут отвоевать у оккупантов Донбасс после возвращения Крыма. Для российских захватчиков потеря полуострова будет сильным психологическим моментом, после которого они просто могут перестать держаться за оккупированные территории Донетчины и Луганщины.

Российская армия после такого удара просто посыплется. Такое мнение высказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в интервью Главреду.

"У меня есть определенные надежды на то, что когда мы зайдем в Крым, это будет тем психологическим сигналом, после которого российская армия просто посыплется. Потому что когда мы будем брать Севастополь, большой вопрос, будут ли держаться россияне за Донбасс. Потому что если считать, что они спокойно проглотят освобождение Украиной Крыма и дальше, стиснув зубы, будут держать оборону каждого куска оккупированных территорий Донбасса, тогда достаточно быстро можно будет освободить то, что было свободным до прошлого года – лесостепную часть Луганщины", – отмечает Дикий.

видео дня

По словам эксперта, у защитников Украины и оккупантов разная мотивация. У российских захватчиков многое держится на мифе о "великой России", а с заходом украинских военных в Крым этот миф треснет по швам. И тогда у российских солдат может быть сильная деморализация.

"Конечно, остаются корпуса так называемых "ЛНР" и "ДНР", которые как раз очень мотивированы – они уже показали это в этой войне. Потому что они прекрасно понимают, что в случае проигрыша в России будут никому не нужными, только пока они здесь... Потому что они понимают, что для нас они не военнопленные, а предатели и уголовники, а в России нужны, пока воюют на нашей территории. Но их уже осталось не так много – они несут огромные потери, а ресурса для отбора практически нет, потому что россияне мобилизовали там всё, что двигалось", – говорит военный эксперт.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий – украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Поэтому сепаратисты так называемых "ЛНР" и " ДНР " могут и не стать особой проблемой. А вот как именно будет вести себя российская регулярная армия после деоккупации Крыма пока трудно спрогнозировать, отмечает Дикий.

Ситуация на фронте

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечал, что оккупационная армия России будет пытаться оккупировать Бахмут Донецкой области к годовщине своего полномасштабного военного вторжения в Украину. Враг уже намеревался захватить город к дню рождения своего директора Владимира Путина 7 октября, но провалил "планы".

Также Данилов заявил, что российские оккупационные войска готовят массированную ракетную атаку к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля. Он призвал украинцев не паниковать и "спокойно относиться" к планам российских захватчиков к годовщине вторжения.

Напомним, политический и военный эксперт Евгений Дикий отмечает, что Украина сейчас накапливает силы, и технически, и набирая живую силу, чтобы перейти в контрнаступление. Но, по его словам, всё будет зависеть от многих факторов.

Читайте также:

война в Украине вторжение России новости Крыма новости Донбасса Евгений Дикий
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:15

Хватает столовой ложки: зачем посыпать солью картошку после посадки

15:07

Пьяного сына Жириновского арестовали и лишили свободы

15:02

"Украина может вернуть Донбасс после Крыма": когда ВСУ возьмут Севастополь, армия РФ посыплется – экспертВидео

14:47

У российского фигуриста Костомарова отказывают легкиеВидео

14:24

Как меньше платить за отопление: чиновники назвали 3 самых действенных способаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:13

Голова и спина под запретом: где можно и нельзя гладить собакуВидео

13:56

Российская актриса пожаловалась, что ее хотели убить на ДонбассеВидео

13:49

Почему 17 февраля нельзя трогать собак: приметы и что нельзя делатьВидео

13:30

"ЕС раскололся": послы не смогли согласовать десятый пакет санкций против РФ - Politico

Реклама
13:30

"Даже Путин подлетит": Лукашенко вдруг позвал Байдена на сходку завхозов Беларуси и РоссииВидео

13:20

"Ей было неприятно со мной работать": Бедняков рассказал, как вел Х-фактор с МарченкоВидео

13:11

"Спасибо за эту жизнь": Maruv разозлила украинцев полуголыми фото и глупым постомВидео

13:09

Сурков рассказал о невыполнимом плане по Минским соглашениям: Песков "закосил" под дурачкаВидео

12:44

Почему пьют чай с молоком: удивительные сведения о сладком напиткеВидео

12:43

Байден приедет в Польшу: названы сроки визита и детали программы

12:34

Сумасшедший план Медведчука по Украине: Данилов рассказал, что упало на стол ПутинуВидео

12:33

Как убрать горечь в кофе: простая фишка, о которой вы даже не догадывались

12:15

Лукашенко назвал условия нападения Беларуси на Украину: Данилов жестко ответилВидео

12:15

Отомстили Брежневой: экс-ВИА Гру "вырезали" из популярного российского сериалаВидео

12:09

Жданов рассказал, что не так с ядерными пугалками ПутинаВидео

Реклама
12:01

"Мы просчитались": эксперт назвал единственное условие, при котором РФ прекратит войнуВидео

11:31

Тайна советской канистры: почему у нее именно три ручки

11:28

Войска РФ будут пытаться оккупировать Бахмут к годовщине нападения – Данилов

11:03

Украина ведет активную подготовку к контрнаступлению: эксперт рассказал, когда ВСУ пойдут в атакуВидео

10:57

Котлеты – пальчики оближешь: что ни в коем случае нельзя добавлять в фарш

10:54

Под Бахмутом ВСУ уничтожили редкую российскую бронемашину Штурм-С

10:53

Что можно сделать из цедры лимона: неожиданные способы примененияВидео

10:38

Российскому фигуристу, которому ампутировали конечности, резко стало хужеВидео

10:10

"Украина готова": РФ планирует массированную атаку на 23-24 февраля - Данилов

10:06

Как сделать так, чтобы кот не боялся пылесоса: простой способ их подружить

10:04

Умерла Лера Кудрявцева: путинистка матом обратилась к "похоронившем" ее СМИВидео

09:55

Провалы оккупантов бьют по планам Путина: в ISW сделали прогноз о послании 21 февраляВидео

09:41

"Как-то неловко получилось": ПВО в Белгородской области "защитило" Украину от российской ракеты

09:30

ANSWEAR передал более 93 тысяч евро на помощь пострадавшим от войны детям новости компании

09:21

Враг ищет новую тактику: украинцев предупредили о риске повторного ракетного удара утром 16 февраля

09:15

Своими словами: в России собираются пересказать и издать мемуары принца ГарриВидео

09:00

Битва за Крым будет легче, чем за Донбасс, контрнаступление может начаться в мае - Евгений ДикийЭксклюзив

08:51

Как прочистить раковину: 3 способа устроить сквозняк в канализации

08:47

Войска РФ за 2 недели понесли очень большие потери, возможности Путина ограничены – БританияВидео

08:45

Наводил артиллерию на позиции ВСУ: в Украине ликвидировали российского майора

Реклама
08:40

Оккупанты выпустили по Украине 32 ракеты, 16 из них уничтожили силы ПВО

08:20

Замочите его в сортире и скажите, что он утонулмнение

08:16

Кремль готов послать больше военных в мясорубку: РФ соберет силы для наступления не раньше мая – CNN

08:11

"Везде нищета, невозможно жить": Брыльска гневно высказалась о россиянахВидео

07:50

Гурманы поневоле: почему люди в СССР были вынуждены есть пельмени с уксусомВидео

07:35

РФ потеряла две трети своих танков и не способна вести механизированную войну - ISW

07:34

Контрнаступление ВСУ начнется гораздо раньше, чем ожидалось - АрестовичВидео

07:20

Гороскоп на сегодня 16 февраля 2023: Тельцам – общение, Девам – работа, Рыбам – карьерный взлет

06:42

Ночью по всей Украине объявляли воздушную тревогу, гремели взрывы: что известно

06:20

Новый фюрер не умеет вызывать экстаз у народамнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять