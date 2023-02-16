"Украина может вернуть Донбасс после Крыма": когда ВСУ возьмут Севастополь, армия РФ посыплется – эксперт

Россияне вряд ли будут держаться за Донбасс, когда украинские военные деоккупируют Крымский полуостров.

Когда ВСУ возьмут Севастополь, армия РФ посыплется, отмечает эксперт/ 93 ОМБР Холодный Яр, УНИАН

Украинские военные могут отвоевать у оккупантов Донбасс после возвращения Крыма. Для российских захватчиков потеря полуострова будет сильным психологическим моментом, после которого они просто могут перестать держаться за оккупированные территории Донетчины и Луганщины.

Российская армия после такого удара просто посыплется. Такое мнение высказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в интервью Главреду.

"У меня есть определенные надежды на то, что когда мы зайдем в Крым, это будет тем психологическим сигналом, после которого российская армия просто посыплется. Потому что когда мы будем брать Севастополь, большой вопрос, будут ли держаться россияне за Донбасс. Потому что если считать, что они спокойно проглотят освобождение Украиной Крыма и дальше, стиснув зубы, будут держать оборону каждого куска оккупированных территорий Донбасса, тогда достаточно быстро можно будет освободить то, что было свободным до прошлого года – лесостепную часть Луганщины", – отмечает Дикий.

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По словам эксперта, у защитников Украины и оккупантов разная мотивация. У российских захватчиков многое держится на мифе о "великой России", а с заходом украинских военных в Крым этот миф треснет по швам. И тогда у российских солдат может быть сильная деморализация.

"Конечно, остаются корпуса так называемых "ЛНР" и "ДНР", которые как раз очень мотивированы – они уже показали это в этой войне. Потому что они прекрасно понимают, что в случае проигрыша в России будут никому не нужными, только пока они здесь... Потому что они понимают, что для нас они не военнопленные, а предатели и уголовники, а в России нужны, пока воюют на нашей территории. Но их уже осталось не так много – они несут огромные потери, а ресурса для отбора практически нет, потому что россияне мобилизовали там всё, что двигалось", – говорит военный эксперт.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий – украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Поэтому сепаратисты так называемых "ЛНР" и " ДНР " могут и не стать особой проблемой. А вот как именно будет вести себя российская регулярная армия после деоккупации Крыма пока трудно спрогнозировать, отмечает Дикий.

Ситуация на фронте

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечал, что оккупационная армия России будет пытаться оккупировать Бахмут Донецкой области к годовщине своего полномасштабного военного вторжения в Украину. Враг уже намеревался захватить город к дню рождения своего директора Владимира Путина 7 октября, но провалил "планы".

Также Данилов заявил, что российские оккупационные войска готовят массированную ракетную атаку к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля. Он призвал украинцев не паниковать и "спокойно относиться" к планам российских захватчиков к годовщине вторжения.

Напомним, политический и военный эксперт Евгений Дикий отмечает, что Украина сейчас накапливает силы, и технически, и набирая живую силу, чтобы перейти в контрнаступление. Но, по его словам, всё будет зависеть от многих факторов.

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