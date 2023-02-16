Войска РФ будут пытаться оккупировать Бахмут к годовщине нападения – Данилов

Российские оккупанты строили свои "планы" по захвату Бахмута еще ко дню рождения директора РФ Путина 7 октября, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Оккупанты РФ попытаются взять Бахмут к годовщине полномасштабного нападения на Украину - Данилов / Коллаж УНИАН, соцсети, Минобороны РФ

Оккупационная армия России будет пытаться оккупировать Бахмут Донецкой области к годовщине своего полномасштабного военного вторжения в Украину. Враг уже намеревался захватить город ко дню рождения своего директора Владимира Путина 7 октября, но провалил "планы". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью ВВС он рассказал о том, что страна-оккупант РФ продолжает жить датами и годовщинами, поэтому именно к 24 февраля будет пытаться захватить Бахмут.

"Этот город обещали подарить Путину еще на его день рождения 7 октября. Этого не произошло, что-то другое произошло в Крыму, бахнуло. Эта страна живет годовщинами и датами, Россия - это же страна некрофил, для них человек при жизни ничего не стоит. А когда умерла, то должно быть уважение", - считает Данилов.

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Кроме того, по его словам, глава Кремля Путин взял курс на уничтожение своего государства, поскольку Москва сделала ставку на формирование частных армий.

"Путин уничтожил и уничтожает Россию. Они этого еще не отдают себе отчет, но Путин уничтожает РФ, он хотел построить новую империю, а уничтожит ее", - подчеркнул Алексей Данилов.

Бои за Бахмут

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее рассказал, что оккупанты России продолжают наступать на Бахмутском направлении.

Враг пытается добиться продвижения, применяя живую силу, а не военную технику. Захватчики задействуют авиацию, но не могут заполучить преимущество в воздухе.

Военнослужащий ВСУ Александр Войтко заявил, что в Бахмуте очень сложная обстановка. Оккупанты пытаются окружить город, но у них ничего не получается. Россиянам удалось зацепиться за частный сектор. Там идут бои.

Спикер Восточной группировки армии Украины Сергей Череватый не исключил отступления украинских войск из Бахмута. По его словам, этом может произойти в случае, если речь будет идти о сохранении личного состава, улучшения тактического положения войск или более эффективного проведения военной операции.

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Наступление России: