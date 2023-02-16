УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Войска РФ будут пытаться оккупировать Бахмут к годовщине нападения – Данилов

16 февраля 2023, 11:28
Российские оккупанты строили свои "планы" по захвату Бахмута еще ко дню рождения директора РФ Путина 7 октября, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Данилов, Бахмут, войска РФ
Оккупанты РФ попытаются взять Бахмут к годовщине полномасштабного нападения на Украину - Данилов / Коллаж УНИАН, соцсети, Минобороны РФ

Оккупационная армия России будет пытаться оккупировать Бахмут Донецкой области к годовщине своего полномасштабного военного вторжения в Украину. Враг уже намеревался захватить город ко дню рождения своего директора Владимира Путина 7 октября, но провалил "планы". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью ВВС он рассказал о том, что страна-оккупант РФ продолжает жить датами и годовщинами, поэтому именно к 24 февраля будет пытаться захватить Бахмут.

"Этот город обещали подарить Путину еще на его день рождения 7 октября. Этого не произошло, что-то другое произошло в Крыму, бахнуло. Эта страна живет годовщинами и датами, Россия - это же страна некрофил, для них человек при жизни ничего не стоит. А когда умерла, то должно быть уважение", - считает Данилов.

видео дня

Кроме того, по его словам, глава Кремля Путин взял курс на уничтожение своего государства, поскольку Москва сделала ставку на формирование частных армий.

"Путин уничтожил и уничтожает Россию. Они этого еще не отдают себе отчет, но Путин уничтожает РФ, он хотел построить новую империю, а уничтожит ее", - подчеркнул Алексей Данилов.

Бои за Бахмут

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее рассказал, что оккупанты России продолжают наступать на Бахмутском направлении.

Враг пытается добиться продвижения, применяя живую силу, а не военную технику. Захватчики задействуют авиацию, но не могут заполучить преимущество в воздухе.

Военнослужащий ВСУ Александр Войтко заявил, что в Бахмуте очень сложная обстановка. Оккупанты пытаются окружить город, но у них ничего не получается. Россиянам удалось зацепиться за частный сектор. Там идут бои.

Спикер Восточной группировки армии Украины Сергей Череватый не исключил отступления украинских войск из Бахмута. По его словам, этом может произойти в случае, если речь будет идти о сохранении личного состава, улучшения тактического положения войск или более эффективного проведения военной операции.

Смотрите видео Главред - бывший командир Айдара Дикий рассказал, как долго ВСУ придется освобождать Донбасс

Наступление России:

Бахмут войска России Алексей Данилов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:31

Тайна советской канистры: почему у нее именно три ручки

11:28

Войска РФ будут пытаться оккупировать Бахмут к годовщине нападения – Данилов

11:03

Украина ведет активную подготовку к контрнаступлению: эксперт рассказ, когда ВСУ пойдут в атакуВидео

10:57

Котлеты – пальчики оближешь: что ни в коем случае нельзя добавлять в фарш

10:54

Под Бахмутом ВСУ уничтожили редкую российскую бронемашину Штурм-С

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:53

Что можно сделать из цедры лимона: неожиданные способы примененияВидео

10:38

Российскому фигуристу, которому ампутировали конечности, резко стало хужеВидео

10:10

"Украина готова": РФ планирует массированную атаку на 23-24 февраля - Данилов

10:06

Как сделать так, чтобы кот не боялся пылесоса: простой способ их подружить

Реклама
10:04

Умерла Лера Кудрявцева: путинистка матом обратилась к "похоронившем" ее СМИВидео

09:55

Провалы оккупантов бьют по планам Путина: в ISW сделали прогноз о послании 21 февраляВидео

09:41

"Как-то неловко получилось": ПВО в Белгородской области "защитило" Украину от российской ракеты

09:30

ANSWEAR передал более 93 тысяч евро на помощь пострадавшим от войны детям новости компании

09:21

Враг ищет новую тактику: украинцев предупредили о риске повторного ракетного удара утром 16 февраля

09:15

Своими словами: в России собираются пересказать и издать мемуары принца ГарриВидео

09:00

Битва за Крым будет легче, чем за Донбасс, контрнаступление может начаться в мае - Евгений ДикийЭксклюзив

08:51

Как прочистить раковину: 3 способа устроить сквозняк в канализации

08:47

Войска РФ за 2 недели понесли очень большие потери, возможности Путина ограничены – БританияВидео

08:45

Наводил артиллерию на позиции ВСУ: в Украине ликвидировали российского майора

08:40

Оккупанты выпустили по Украине 32 ракеты, 16 из них уничтожили силы ПВО

Реклама
08:20

Замочите его в сортире и скажите, что он утонулмнение

08:16

Кремль готов послать больше военных в мясорубку: РФ соберет силы для наступления не раньше мая – CNN

08:11

"Везде нищета, невозможно жить": Брыльска гневно высказалась о россиянахВидео

07:50

Гурманы поневоле: почему люди в СССР были вынуждены есть пельмени с уксусомВидео

07:35

РФ потеряла две трети своих танков и не способна вести механизированную войну - ISW

07:34

Контрнаступление ВСУ начнется гораздо раньше, чем ожидалось - АрестовичВидео

07:20

Гороскоп на сегодня 16 февраля 2023: Тельцам – общение, Девам – работа, Рыбам – карьерный взлет

06:42

Ночью по всей Украине объявляли воздушную тревогу, гремели взрывы: что известно

06:20

Новый фюрер не умеет вызывать экстаз у народамнение

04:00

Как убрать горечь в кофе: простая фишка, о которой вы даже не догадывались

03:45

Кто и где имеет право вручать повестки: можно ли отказаться от вызова в военкоматВидео

03:20

Вкуснее рецепта не найти: бесподобные ажурные блины на Масленицу с 1 чайной ложкой секретной добавкиВидео

02:50

Военный эксперт спрогнозировал, когда в ВСУ будет массово поступать западная техникаВидео

02:20

Зачем класть лавровый лист под ковер: мало кто из хозяек об этом догадывается

02:00

89-летняя звезда Playboy Джоан Коллинз похвасталась телом в бикини

01:33

"Проветрила": Волочкова показала свое любимое упражнениеВидео

00:51

Зачем 16 февраля хозяйки готовили молочную кашу: приметы и что нельзя делатьВидео

00:30

Красный Крест выдает украинцам ваучеры: кому светит 500 злотых в ПольшеВидео

00:11

Почему 17 февраля нельзя трогать собак: приметы и что нельзя делатьВидео

15 февраля, среда
23:45

Самый красивый весенний маникюр 2023: 5 вариантов, в которые можно влюбиться с первого взглядаФото

Реклама
23:38

"Враг теряет столько своих людей": Зеленский заявил о катастрофических потерях РоссииВидео

23:27

Умерла легендарная актриса и секс-символ Голливуда

23:04

"Может приехать домой": бывшая "холостяка" Добрынина рассказала об отношениях после разрываВидео

22:50

ВСУ пощелкали: Россия потеряла почти все свои лучшие боевые танки - IISSВидео

22:29

Причины бедности человека: что приводит к нищете

22:16

Самый известный генерал США назвал, как закончится война в УкраинеВидео

21:42

Женский гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023 года: Рыбам – успех, Ракам – уверенность

21:34

Маша Ефросинина рассказала, как ее супруг исчез после их первого интимаВидео

21:25

"Это образ, какая она - никто не знает": Клопотенко рассказал о сотрудничестве с Еленой ЗеленскойВидео

21:25

В Германии сделали резкий выпад в сторону Швейцарии из-за отказа предоставить оружие УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять