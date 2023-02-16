Сурков рассказал о невыполнимом плане по Минским соглашениям: Песков "закосил" под дурачка

Бывший замглавы администрации Путина Владислав Сурков заявил, что работал над Минскими соглашениями, исходя из того, что они не должны быть выполнены.

Дмитрий Песков , Владислав Сурков / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Одиозный российский политик, бывший замглавы администрации русского диктатора Путина Владислав Сурков заявил, что изначально планировал Минские соглашения как невыполнимые. Об этом сообщает тамошнее издание "Ведомости" со ссылкой на интервью Суркова директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.

Также Сурков сказал, что считает действия русских оккупантов в Украине эффективными. И разразился фантазиями на тему нормализацию отношений страны-агрессора РФ и Запада уже в недалеком будущем.

Немногим позднее спикер диктатора Путина Дмитрий Песков в комментарии "РБК" заявил − основная задача Минских соглашений была - заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства.

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"Поэтому естественно основная задача была - все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства. Сейчас мы понимаем, что никто этого не собирался делать. Поэтому лучше детально уточнять у Суркова, что он имел в виду", − сказал он.

Заявление Ангелы Меркель о Минских соглашениях

Ранее Ангела Меркель сказала о том, что ее позиция по Украине на мирных переговорах в Минске дала Киеву время, чтобы лучше защититься от российских военных. Сейчас это более сильная, более устойчивая страна. Тогда, уверена она, Украина была бы разгромлена войсками Путина.

Меркель сказала, что не жалеет о том, что оставила свой пост, поскольку чувствовала, что ее правительство не смогло достичь прогресса не только в российско-украинском кризисе, но и в конфликтах в Молдове, Грузии, Сирии и Ливии, до которых была привлечена Россия.