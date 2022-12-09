"Они нам врали": Путин истерично ответил на откровения Меркель о Минских соглашениях

Президента РФ разочаровало заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

Владимир Путин прокомментировал заявление Ангелы Меркель / Коллаж Reuters, УНИАН

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что "минские соглашения" позволили Украине лучше подготовиться для отражения агрессии РФ.

Президента РФ разочаровало заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции по итогам ЕАЭС, сообщают пропагандисты РФ.

"Для меня это было совершенно неожиданно. Это разочаровывает. Я не ожидал это услышать от бывшего генерального канцлера. Я всегда рассчитывал, что руководство ФРГ ведет себя искренне", - заявил хозяин Кремля.

Он считает, что слова Меркель означают, что он все "правильно сделал", начав войну против Украины.

"Да, она была на стороне Украины, поддерживала ее. Но мне все же казалось, что руководство ФРГ искренне стремилось к урегулированию на принципах, которые были достигнуты, в том числе и в рамках Минского процесса. Оказывается, все эти Минские соглашения никто не планировал выполнять... Они (участники - ред.) нам врали и смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям", - добавил Путин.

Заявление Меркель о Минских соглашениях

Ранее Ангела Меркель сказала о том, что ее позиция по Украине на мирных переговорах в Минске дала Киеву время, чтобы лучше защититься от российских военных. Сейчас это более сильная, более устойчивая страна. Тогда, уверена она, Украина была бы разгромлена войсками Путина.

Меркель сказала, что не жалеет о том, что оставила свой пост в декабре, поскольку чувствовала, что ее правительство не смогло достичь прогресса не только в российско-украинском кризисе, но и в конфликтах в Молдове, Грузии, Сирии и Ливии, до которых была привлечена Россия.

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