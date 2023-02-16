УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"ЕС раскололся": послы не смогли согласовать десятый пакет санкций против РФ - Politico

16 февраля 2023, 13:30
В ЕС возникли разногласия из-за санкций в отношении российского каучука. Италия и Германия скептически относятся к запрету на импорт, а Польша поддерживает его.
Санкции ЕС против РФ
ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России / Фото УНИАН

Послы ЕС не смогли договориться о десятом пакете санкций против РФ. Причиной стали разногласия вокруг вопроса о запрете на поставку российского синтетического каучука, на котором страна-агрессор зарабатывает миллиарды долларов. Некоторые виды каучука уже находились под санкциями, но новые ограничения могут перекрыть еще больше потоков дохода РФ.

"ЕС раскололся из-за санкций в отношении российского каучука. Пожалуй, ни для кого не стало неожиданностью, что послы ЕС вчера вечером не смогли прийти к согласию относительно следующего пакета санкций. Одним из спорных вопросов является синтетический каучук, на который Еврокомиссия хочет наложить санкции", - пишет издание Politico.

Сообщается, что Италия и Германия скептически относятся к запрету на импорт каучука, в то время как Польша поддерживает его.

видео дня

К слову, промышленность синтетического каучука ежегодно приносит РФ миллиарды долларов дохода. К примеру, в 2021 году Россия экспортировала синтетического каучука на сумму почти 2 млрд долларов. Из этой суммы ЕС импортировал синтетический каучук на сумму около 700 млн долларов.

Если послы ЕС согласятся с предложениями по новым санкциям, блок также введет ограничения в авиационной отрасли. Например, авиакомпании должны будут сообщать Еврокомиссии о незапланированных рейсах из России и в Россию, чтобы предотвратить перевозку запрещенных грузов или попавших под санкции лиц.

Кроме того, по словам дипломата ЕС, под ограничительные меры попадут еще три банка. Новые санкции, если они будут приняты, также потребуют от банков сообщать Еврокомиссии об имеющихся у них активах российского центрального банка.

Как сообщал Главред, в декабре 2022 года Совет Евросоюза окончательно утвердил 9-й пакет санкций против России, которые были введены из-за полномасштабной войны против Украины.

Против РФ были вводены новые меры по экспортному контролю и ограничению на товары и технологии двойного назначения, а также на те, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против атомной отрасли России. Под ограничения попали 200 российских компаний. В документе говорится, что санкции введены сроком на 50 лет.

Другие новости:

санкции Евросоюз война в Украине санкции против России новости Украины и мира война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:24

Как меньше платить за отопление: чиновники назвали 3 самых действенных способа

14:13

Голова и спина под запретом: где можно и нельзя гладить собакуВидео

13:56

Российская актриса пожаловалась, что ее хотели убить на ДонбассеВидео

13:49

Почему 17 февраля нельзя трогать собак: приметы и что нельзя делатьВидео

13:30

"ЕС раскололся": послы не смогли согласовать десятый пакет санкций против РФ - Politico

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:30

"Даже Путин подлетит": Лукашенко вдруг позвал Байдена на сходку завхозов Беларуси и РоссииВидео

13:20

"Ей было неприятно со мной работать": Бедняков рассказал, как вел Х-фактор с МарченкоВидео

13:11

"Спасибо за эту жизнь": Maruv разозлила украинцев полуголыми фото и глупым постомВидео

13:09

Сурков рассказал о невыполнимом плане по Минским соглашениям: Песков "закосил" под дурачкаВидео

Реклама
12:44

Почему пьют чай с молоком: удивительные сведения о сладком напиткеВидео

12:43

Байден приедет в Польшу: названы сроки визита и детали программы

12:34

Сумасшедший план Медведчука по Украине: Данилов рассказал, что упало на стол ПутинуВидео

12:33

Как убрать горечь в кофе: простая фишка, о которой вы даже не догадывались

12:15

Лукашенко назвал условия нападения Беларуси на Украину: Данилов жестко ответилВидео

12:15

Отомстили Брежневой: экс-ВИА Гру "вырезали" из популярного российского сериалаВидео

12:09

Жданов рассказал, что не так с ядерными пугалками ПутинаВидео

12:01

"Мы просчитались": эксперт назвал единственное условие, при котором РФ прекратит войнуВидео

11:31

Тайна советской канистры: почему у нее именно три ручки

11:28

Войска РФ будут пытаться оккупировать Бахмут к годовщине нападения – Данилов

11:03

Украина ведет активную подготовку к контрнаступлению: эксперт рассказал, когда ВСУ пойдут в атакуВидео

Реклама
10:57

Котлеты – пальчики оближешь: что ни в коем случае нельзя добавлять в фарш

10:54

Под Бахмутом ВСУ уничтожили редкую российскую бронемашину Штурм-С

10:53

Что можно сделать из цедры лимона: неожиданные способы примененияВидео

10:38

Российскому фигуристу, которому ампутировали конечности, резко стало хужеВидео

10:10

"Украина готова": РФ планирует массированную атаку на 23-24 февраля - Данилов

10:06

Как сделать так, чтобы кот не боялся пылесоса: простой способ их подружить

10:04

Умерла Лера Кудрявцева: путинистка матом обратилась к "похоронившем" ее СМИВидео

09:55

Провалы оккупантов бьют по планам Путина: в ISW сделали прогноз о послании 21 февраляВидео

09:41

"Как-то неловко получилось": ПВО в Белгородской области "защитило" Украину от российской ракеты

09:30

ANSWEAR передал более 93 тысяч евро на помощь пострадавшим от войны детям новости компании

09:21

Враг ищет новую тактику: украинцев предупредили о риске повторного ракетного удара утром 16 февраля

09:15

Своими словами: в России собираются пересказать и издать мемуары принца ГарриВидео

09:00

Битва за Крым будет легче, чем за Донбасс, контрнаступление может начаться в мае - Евгений ДикийЭксклюзив

08:51

Как прочистить раковину: 3 способа устроить сквозняк в канализации

08:47

Войска РФ за 2 недели понесли очень большие потери, возможности Путина ограничены – БританияВидео

08:45

Наводил артиллерию на позиции ВСУ: в Украине ликвидировали российского майора

08:40

Оккупанты выпустили по Украине 32 ракеты, 16 из них уничтожили силы ПВО

08:20

Замочите его в сортире и скажите, что он утонулмнение

08:16

Кремль готов послать больше военных в мясорубку: РФ соберет силы для наступления не раньше мая – CNN

08:11

"Везде нищета, невозможно жить": Брыльска гневно высказалась о россиянахВидео

Реклама
07:50

Гурманы поневоле: почему люди в СССР были вынуждены есть пельмени с уксусомВидео

07:35

РФ потеряла две трети своих танков и не способна вести механизированную войну - ISW

07:34

Контрнаступление ВСУ начнется гораздо раньше, чем ожидалось - АрестовичВидео

07:20

Гороскоп на сегодня 16 февраля 2023: Тельцам – общение, Девам – работа, Рыбам – карьерный взлет

06:42

Ночью по всей Украине объявляли воздушную тревогу, гремели взрывы: что известно

06:20

Новый фюрер не умеет вызывать экстаз у народамнение

03:45

Кто и где имеет право вручать повестки: можно ли отказаться от вызова в военкоматВидео

03:20

Вкуснее рецепта не найти: бесподобные ажурные блины на Масленицу с 1 чайной ложкой секретной добавкиВидео

02:50

Военный эксперт спрогнозировал, когда в ВСУ будет массово поступать западная техникаВидео

02:20

Зачем класть лавровый лист под ковер: мало кто из хозяек об этом догадывается

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять