"ЕС раскололся": послы не смогли согласовать десятый пакет санкций против РФ - Politico

В ЕС возникли разногласия из-за санкций в отношении российского каучука. Италия и Германия скептически относятся к запрету на импорт, а Польша поддерживает его.

ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России / Фото УНИАН

Послы ЕС не смогли договориться о десятом пакете санкций против РФ. Причиной стали разногласия вокруг вопроса о запрете на поставку российского синтетического каучука, на котором страна-агрессор зарабатывает миллиарды долларов. Некоторые виды каучука уже находились под санкциями, но новые ограничения могут перекрыть еще больше потоков дохода РФ.

"ЕС раскололся из-за санкций в отношении российского каучука. Пожалуй, ни для кого не стало неожиданностью, что послы ЕС вчера вечером не смогли прийти к согласию относительно следующего пакета санкций. Одним из спорных вопросов является синтетический каучук, на который Еврокомиссия хочет наложить санкции", - пишет издание Politico.

Сообщается, что Италия и Германия скептически относятся к запрету на импорт каучука, в то время как Польша поддерживает его.

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К слову, промышленность синтетического каучука ежегодно приносит РФ миллиарды долларов дохода. К примеру, в 2021 году Россия экспортировала синтетического каучука на сумму почти 2 млрд долларов. Из этой суммы ЕС импортировал синтетический каучук на сумму около 700 млн долларов.

Если послы ЕС согласятся с предложениями по новым санкциям, блок также введет ограничения в авиационной отрасли. Например, авиакомпании должны будут сообщать Еврокомиссии о незапланированных рейсах из России и в Россию, чтобы предотвратить перевозку запрещенных грузов или попавших под санкции лиц.

Кроме того, по словам дипломата ЕС, под ограничительные меры попадут еще три банка. Новые санкции, если они будут приняты, также потребуют от банков сообщать Еврокомиссии об имеющихся у них активах российского центрального банка.

Как сообщал Главред, в декабре 2022 года Совет Евросоюза окончательно утвердил 9-й пакет санкций против России, которые были введены из-за полномасштабной войны против Украины.

Против РФ были вводены новые меры по экспортному контролю и ограничению на товары и технологии двойного назначения, а также на те, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против атомной отрасли России. Под ограничения попали 200 российских компаний. В документе говорится, что санкции введены сроком на 50 лет.

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