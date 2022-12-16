ЕС вводит 9 пакет жестких санкций против РФ: что о нем известно

Европейские санкции направлены против экономики РФ и тех, кто способствует войне против Украины.

ЕС ввел 9 пакет санкций против РФ / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Совет Евросоюза окончательно утвердил 9-й пакет санкций против России, которые были введены из-за полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщили на сайте Совета ЕС.

Таким образом, против РФ вводятся новые меры по экспортному контролю и ограничению на товары и технологии двойного назначения, а также на те, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.

"После продовольствия и голода Путин теперь использует зиму как оружие, намеренно лишая миллионы украинцев воды, электричества и отопления. Европейский Союз отвечает на эту последнюю эскалацию и военное преступление нашим девятым пакетом жестких санкций. Мы продолжим направлять санкции против экономики и против тех, кто способствует этой жестокой войне", - сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Санкции применили против 168 дополнительных субъектов, которые связаны с оборонно-промышленным комплексом РФ. Теперь Россия не сможет свободно покупать такие товары:

ключевые химикаты,

нервно-паралитические вещества,

приборы ночного видения и радионавигации,

электронику и ИТ-компоненты, которые могут быть использованы российской "военной машиной".

ЕС ввел санкции против организаций, которые расположены в Крыму и Севастополе. Таким образом, РФ не сможет использовать их для обхода ограничений.

К тому же совет Евросоюза запретил экспорт авиационных двигателей и их частей. Запрет будет распространяться на пилотируемые и беспилотные летательные аппараты.

Следует отметить, что санкции не коснутся торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения. ЕС позволил размораживать активы и предоставлять средства и экономические ресурсы определенным лицам, которые играют важную роль в международной торговле сельскохозяйственной и продовольственной продукцией.

ЕС заморозил активы двух банков РФ и полностью запретил проводить операции "Всероссийскому банку регионального развития".

Совет ЕС планирует лишить лицензий на вещание российские СМИ: НТВ/НТВ Мир, Россия1, РЕН ТВ, Первый канал. Также запрещается предоставлять РФ европейские услуги по рекламе, тестированию продукции и опросу общественного мнения.

К тому же запрещается осуществление инвестиций в российский горнодобывающий сектор. Совет ЕС ввел санкции еще и против новых физических и юридических лиц.

Санкции США против России

Президент США Джо Байден 30 сентября – в день, когда Путин объявил аннексию РФ территорий Украины – объявил об осуждении Вашингтоном незаконного решения страны-агрессора. Он подчеркнул – решение является нелегитимным. Вместе с тем Штаты объявили о новых санкциях против физических и юридических лиц России.

Журналист Bloomberg отметили, что новые санкции США в отношении России выглядят масштабно только на бумаге. Ограничения, которые были введены против сотен российских политиков, чиновников и других лиц, не изменят ситуацию. Путин по-прежнему способен поддерживать экономику РФ.

В связи с аннексией Россией оккупированных Донбасса, Запорожской и Херсонской областей новые ограничения протии РФ запустила и Канада. Эмбарго затронуло детей российских политиков и представителей оккупационных "администраций". В список попали 43 фамилии.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, согласно которым он ввел в действие решение СНБО о санкциях против окружения Путина, российских чиновников, пропагандистов, олигархов и их родственников.

Санкции введены на 10 лет. Активы фигурантов ограничений на территории Украины заблокированы.

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