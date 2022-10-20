Украина ударила новым санкциями по РФ: в списках – окружение Путина и их родственники

Зеленский ввел санкции против олигархов, политиков, чиновников России и их семей / Коллаж фото ОП, Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, согласно которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда российских физических и юридических лиц. В списке попали окружение Путина, чиновники, олигархи и пропагандисты. Ограничения вводится и против их родственников.

В частности, указы Зеленского №726/2022 и №727/2022 датированы 19 октября. В санкционном списке более 3800 физических и юридических лиц. Санкции введены сроком на 10 лет. Активы фигурантов ограничений на территории Украины блокируются. Въезд в страну им тоже запрещен.

Кто попал под санкции Украины

Олигархи РФ

Александр Мельниченко

Дмитрий Мазепин

Алексей Мордашов

Игорь Кесаев

Владимир Потанин

Алишер Усманов

Дмитрий Пумпянский

Михаил Бабаков

Михаил Фридман

Пропагандисты

Константин Эрнст

Дмитрий Стешин

Александр Коц

Михаил Леонтьев

Наиля Аскер-Заде

Грэм Филлипс

Антон Красовский

Ольга Скабеева

Родственники глав России и Беларуси

жена Александра Лукашенко Галина

двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин

дочери Путина Мария Воронцова и Катерина Тихонова

спутница Путина Алина Кабаева

Топ-менеджеры и ведущие чиновники

Герман Греф

Элла Памфилова

Борис Грызлов

Аркадий Волож

Гауляйтеры

Кирилл Стремоусов

Владимир Сальдо

Владимир Рогов

Константин Иващенко

Также в списках Евгений Пригожин (руководитель ЧВК Вагнер) и вербовщики наемников в Сирии и Палестине.

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