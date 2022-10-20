Украина ударила новым санкциями по РФ: в списках – окружение Путина и их родственники

Олигархи России, чиновники, ключевые пропагандисты, родственники руководителей и представители оккупационных "властей" попали под санкции Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, согласно которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда российских физических и юридических лиц. В списке попали окружение Путина, чиновники, олигархи и пропагандисты. Ограничения вводится и против их родственников.
В частности, указы Зеленского №726/2022 и №727/2022 датированы 19 октября. В санкционном списке более 3800 физических и юридических лиц. Санкции введены сроком на 10 лет. Активы фигурантов ограничений на территории Украины блокируются. Въезд в страну им тоже запрещен.
Кто попал под санкции Украины
Олигархи РФ
- Александр Мельниченко
- Дмитрий Мазепин
- Алексей Мордашов
- Игорь Кесаев
- Владимир Потанин
- Алишер Усманов
- Дмитрий Пумпянский
- Михаил Бабаков
- Михаил Фридман
Пропагандисты
- Константин Эрнст
- Дмитрий Стешин
- Александр Коц
- Михаил Леонтьев
- Наиля Аскер-Заде
- Грэм Филлипс
- Антон Красовский
- Ольга Скабеева
Родственники глав России и Беларуси
- жена Александра Лукашенко Галина
- двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин
- дочери Путина Мария Воронцова и Катерина Тихонова
- спутница Путина Алина Кабаева
Топ-менеджеры и ведущие чиновники
Герман Греф
Элла Памфилова
Борис Грызлов
Аркадий Волож
Гауляйтеры
Кирилл Стремоусов
Владимир Сальдо
Владимир Рогов
Константин Иващенко
Также в списках Евгений Пригожин (руководитель ЧВК Вагнер) и вербовщики наемников в Сирии и Палестине.
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