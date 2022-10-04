Украина объявила бумажки Путина об аннексии ничтожными: Зеленский подписал указ

Украина является суверенным государством, ее права распространяются на все территории.
Президент Владимир Зеленский признал ничтожными так называемые "указы" глава страны-агрессора России Владимира Путина о признании якобы "независимости" оккупированных Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Суверенитет украинского государства всецело распространяется на данные территории.
В частности, глава государства подписал указ № №687/2022 О ничтожестве актов, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины. в документе речь идет о том, что "указы" Путина по своим аннексированным Киев никоим образом не признает.
"Признать ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации от 17 марта 2014 года № 147, от 21 февраля 2022 года № 71, от 21 февраля 2022 года № 72, от 29 сентября 2022 года № 68 от 29 сентября 2022 г. № 686, а также любые другие решения, акты и договоры, принятые, изданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации", - говорится в указе украинского гаранта.
Там же отмечено, что Украина – целостное и суверенное государство, политические и правовые права которого распространяются на всю территорию.
"Территория Украины целостна и неприкосновенна в пределах ее международно признанной государственной границы, а суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию", - подчеркивается в документе.
Путин объявил об аннексии территорий Украины
Президент государства-агрессора Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. На, дескать, "церемонии" в Москве, где подписывали бумажки, присутствовали и гауляйтеры регионов. Их Кремль считает там "властью".
Президент Владимир Зеленский сделал заявление, согласно которому Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в рамках ускоренной процедуры. По словам гаранта, Украина уже прошла свой путь для интеграции в НАТО. Фактически страна является союзником Альянса.
4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой РФ утвердил кремлевские бумажки об аннексии территорий Украины.
Донецкую и Луганскую области оккупанты решили аннексировать полностью, а Запорожскую и Херсонскую в рамках тех границ, которые на сегодня контролируют захватчики.
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