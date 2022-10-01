УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Санкции США против России не окажут серьезного влияния - Bloomberg

1 октября 2022, 23:17

Многие санкции не оказали существенного влияния на войну в Украине и не поколебали решимости Путина продолжить войну.

санкции, россия санкции
Вчерашние санкции США против России не окажут серьезного влияния / reuters

Санкции США, которые были введены 30 сентября против сотен российских чиновников, законодателей, членов семей и предприятий, не окажут влияния на способность президента Владимира Путина поддерживать экономику России, пишет издание Bloomberg.

"Это поднимает фундаментальные вопросы по эффективности санкций, несмотря на то, что на бумаге администрация Байдена выглядит масштабно", - говорится в сообщении.

Многие санкции до сих пор не оказали существенного влияния на войну в Украине и не поколебали решимости Путина продолжать ее, несмотря на неоднократные неудачи.

"Наглая аннексия Путиным регионов Украины и его угроза применить ядерное оружие для защиты захвата земель требовали какого-то ответа. Для администрации Байдена это сводилось к необходимости послать сигнал, сообщить странам, которые могут быть склонны поддерживать российское правительство и работать с его ключевыми финансовыми чиновниками, что они могут наконец оказаться не на той стороне политики санкций США", - добавили в издании.

Кроме энергетического сектора, возникает вопрос, насколько уязвимыми могут оказаться санкции США в отношении известных российских чиновников и граждан.

"Российский олигарх Олег Дерипаска уклонился от санкций, чтобы вылететь со своей девушкой в США в 2020 году, чтобы убедиться, что их ребенок родился на американской земле", - заявили журналисты.

Главред писал, что в ответ на аннексию части территорий Украины, США в пятницу, 30 сентября, объявили о новых санкциях.

"Эти санкции приведут к расходам для физических и юридических лиц - внутри и за пределами России, - которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам изменить статус территории Украины. Мы сплотим международное сообщество, чтобы осудить эти шаги и привлечь Россию к ответственности. Мы продолжим поставлять Украине оборудование, которое ей необходимо для самообороны, несмотря на наглые попытки России перекроить границы своего соседа", - отметил президент.

Глава Белого дома добавил, что ожидает подписания Конгрессом закона, который предоставит Украине дополнительные 12 млрд долларов поддержки и призвал международное сообщество отреагировать на незаконные попытки аннексии со стороны России.

Напомним, вслед за США санкции против России также ввела и Канада. В списки вошли представители детей российских политиков и представителей оккупационных "администраций". По информации официального сайта правительства Канады, под санкционные ограничения попали еще 43 новых фамилии.

Читайте также

санкции война в Украине новости США Владимир Путин санкции против России новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:17

Санкции США против России не окажут серьезного влияния - Bloomberg

22:55

Намекнул на Путина: Зеленский объяснил оккупантам, как закончить провальную войнуВидео

22:49

Гороскоп на октябрь 2022 для Козерогов: названы самые опасные и турбулентные даты месяцаВидео

22:32

Лифчик не удержал: молодая жена Цекало показала неудачное фото в купальнике

22:16

Угроза массированного ядерного удара РФ: эксперт назвал главную цель КремляВидео

Реклама
22:16

Санкции для российских звезд: кто в списке

22:04

Украинский флаг уже в Лимане: Зеленский рассказал о ситуации в городеВидео

21:38

В Украине может стать дефицитом популярный овощ: в чем причинаВидео

21:30

ВСУ пойдут вперед: Гайдай назвал новую цель для украинской армии после ЛиманаВидео

20:53

В Лимане оккупанты передислоцировались в пакеты или в плен - МинобороныВидео

20:52

Мощный удар ВСУ: на Луганщине десятки оккупантов "перемололи" вместе с техникойВидео

20:22

"Повальное вранье": генералы РФ истерят и собачатся из-за потери ЛиманаВидео

20:19

Кулеба смело ответил скептикам о механизме вступления Украины в НАТО

20:10

Приметы на 3 октября: какие 2 вещи категорически запрещено делать, чтобы в дом беду не принестиВидео

20:02

Как повлияет на ход войны возможное применение Россией ядерного оружия: ответ экспертаВидео

19:43

Под 100 тысяч убитых и пропавших без вести: появился инсайд о реальных потерях РФВидео

19:15

Командование у них действительно - фуфломнение

19:09

ВСУ нужнее: Франция вместо Дании поставит Украине партию мощных САУ CaesarВидео

19:00

"Элита его ненавидит": оппозиционер сообщил о предпосылках для покушения на Путина

19:00

Яворовский полигон, выход на Крым и Полесье: Золотарев назвал цели РФ для удара ядерным оружием

Реклама
18:45

Как сделать так, чтобы ребенок сам делал уроки: главные правила для родителейВидео

18:43

ВСУ нужно зайти в Донецк и Херсон, чтобы остановить "референдумы" Путина – экспертВидео

18:16

Мощные взрывы и детонация: на военном аэродроме РФ в Крыму новая "бавовна"ФотоВидео

17:46

"Сломили очень мощную оборону": в ВСУ заявили, что Лиман открывает путь к освобождению ДонбассаВидео

17:45

"Разжаловать бездаря": Кадыров в бешенстве устроил разборки с генералом из-за потери ЛиманаВидео

17:20

Россияне убили беременную и 13 детей: шокирующие детали расстрела колонны под КупянскомФотоВидео

16:50

"В городе идут бои": в ВСУ раскрыли подробности освобождения ЛиманаВидео

16:43

Россия повторит судьбу СССР, а Украина захватит ее территории – СоскинВидео

16:36

С микроволновкой и без: как быстро разморозить мясо

16:06

Гороскоп на октябрь-2022: угроза ядерного удара по Украине и новые чудеса ВСУВидео

16:03

Киркоров скорбит: у певца большое горе

16:03

Большая смута или военный разгром: эксперт назвал две причины для отстранения Путина

15:59

Лиман в окружении: опубликовано видео бегства оккупантов из "котла"Видео

15:48

Пугачева продает свой легендарный дом: названа цена

15:27

"Танцоры на костях": у Зеленского назвали условие для переговоров с РФВидео

15:17

Есть нюанс: в Минобороны Германии отреагировали на намерение Украины быстро вступить в НАТОВидео

15:09

Путин – нелюдь, никаких переговоров с ним после аннексии территорий Украины не будет – ДаниловВидео

14:34

Под Купянском оккупанты расстреляли автоколонну: найдены тела 20 погибших, среди них детиФотоВидео

14:30

Война продлится до 2032 года, она перенесется на территорию России и станет глобальной – СоскинВидео

14:22

На войне в Украине ликвидировали майора армии РФ

Реклама
14:08

Когда праздник бабушек и дедушек в Украине в 2022 году и другие праздники семьиВидео

14:06

"Усилится ракетный террор": Золотарев рассказал, как Россия будет принуждать Украину к переговорам

13:47

Не сумасшедшие, а гении: зачем люди кладут в холодильник джинсы, колготки и даже обувь

13:38

Защитники Украины подняли на окраинах Лимана сине-желтый флагВидео

13:18

ВСУ показали кадры из Лимана - оккупантам предлагают сдаться в пленВидео

13:05

Путин не готов нажать ядерную кнопку, но может изменить позицию при двух условиях – ISWВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 2 октября 2022: Девам – расставание, Весам – затруднения, Водолеям – долги

12:58

В ноябре Россия снова может напасть со стороны Беларуси - Золотарев

12:53

"Они понимают, что реакция на их действия будет": эксперт объяснил в чем смысл "ядерных пугалок" Кремля

12:40

Гороскоп на октябрь 2022 для Стрельцов: месяц будет очень прибыльным - когда ждать денегВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять