Санкции США против России не окажут серьезного влияния - Bloomberg

Вчерашние санкции США против России не окажут серьезного влияния / reuters

Санкции США, которые были введены 30 сентября против сотен российских чиновников, законодателей, членов семей и предприятий, не окажут влияния на способность президента Владимира Путина поддерживать экономику России, пишет издание Bloomberg.

"Это поднимает фундаментальные вопросы по эффективности санкций, несмотря на то, что на бумаге администрация Байдена выглядит масштабно", - говорится в сообщении.

Многие санкции до сих пор не оказали существенного влияния на войну в Украине и не поколебали решимости Путина продолжать ее, несмотря на неоднократные неудачи.

"Наглая аннексия Путиным регионов Украины и его угроза применить ядерное оружие для защиты захвата земель требовали какого-то ответа. Для администрации Байдена это сводилось к необходимости послать сигнал, сообщить странам, которые могут быть склонны поддерживать российское правительство и работать с его ключевыми финансовыми чиновниками, что они могут наконец оказаться не на той стороне политики санкций США", - добавили в издании.

Кроме энергетического сектора, возникает вопрос, насколько уязвимыми могут оказаться санкции США в отношении известных российских чиновников и граждан.

"Российский олигарх Олег Дерипаска уклонился от санкций, чтобы вылететь со своей девушкой в США в 2020 году, чтобы убедиться, что их ребенок родился на американской земле", - заявили журналисты.

Главред писал, что в ответ на аннексию части территорий Украины, США в пятницу, 30 сентября, объявили о новых санкциях.

"Эти санкции приведут к расходам для физических и юридических лиц - внутри и за пределами России, - которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам изменить статус территории Украины. Мы сплотим международное сообщество, чтобы осудить эти шаги и привлечь Россию к ответственности. Мы продолжим поставлять Украине оборудование, которое ей необходимо для самообороны, несмотря на наглые попытки России перекроить границы своего соседа", - отметил президент.

Глава Белого дома добавил, что ожидает подписания Конгрессом закона, который предоставит Украине дополнительные 12 млрд долларов поддержки и призвал международное сообщество отреагировать на незаконные попытки аннексии со стороны России.

Напомним, вслед за США санкции против России также ввела и Канада. В списки вошли представители детей российских политиков и представителей оккупационных "администраций". По информации официального сайта правительства Канады, под санкционные ограничения попали еще 43 новых фамилии.

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