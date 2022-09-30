"Будем продолжать поддерживать Украину": Байден выступил со срочным заявлением после речи Путина

Украина Байден / Коллаж Reuters, УНИАН

Соединенные Штаты Америки осудили мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию.

"Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Россия нарушает международное право, презирает Устав Организации Объединенных Наций и повсюду демонстрирует свое пренебрежение миролюбивым народом", - заявил Джо Байден, отмечает пресс-служба Белого дома.

По словам Байдена, сегодняшняя аннексия украинских территорий не имеет никакой легитимности. США всегда будут уважать международно признанные границы Украины и оказывать помощь ей в военном и дипломатическом плане во время борьбы за освобождение оккупированных земель.

Также президент США напомнил, что Вашингтон на этой неделе объявит о дополнительной помощи Украине в размере 1,1 млрд долларов.

В ответ на аннексию США и союзники объявляют о новых санкциях.

"Эти санкции приведут к расходам для физических и юридических лиц - внутри и за пределами России, - которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам изменить статус территории Украины. Мы сплотим международное сообщество, чтобы осудить эти шаги и привлечь Россию к ответственности. Мы продолжим поставлять Украине оборудование, которое ей необходимо для самообороны, несмотря на наглые попытки России перекроить границы своего соседа", - отметил президент.

Глава Белого дома добавил, что ожидает подписания Конгрессом закона, который предоставит Украине дополнительные 12 млрд долларов поддержки и призвал международное сообщество отреагировать на незаконные попытки аннексии со стороны России.

Путин требует переговоров

Ранее Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав РФ новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также 30 сентября после оглашения аннексии украинских территорий Путин предложил Киеву "сесть за стол переговоров".

В своем заявлении в Кремле Путин сказал, что исключает любой диалог по Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

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