Канада ввела новые жесткие санкции против РФ: кто попал в список

Канада ввела новые санкции против РФ / УНИАН и ua.depositphotos.com

На фоне псевдорендумов и незаконной аннексией Россией украинских территорий, власти Канады ввели жесткие санкции против страны-агрессора. В списки вошли представители детей российских политиков и представителей оккупационных "администраций".

По информации официального сайта правительства Канады, под санкционные ограничения попали еще 43 новых фамилии.

В перечень попал бывший Святогорский городской голова Владимир Бандура, перешедший на сторону оккупантов. Под ограничение попал "глава временной администрации Бердянска и Бердянского района" Александр Сауленко.

Также Канада ввела санкции против Елизаветы Песковой, которая является дочерью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Санкции были введены против Кирилла Малофеева, являющегося сыном Константина Малофеева, председателя совета директоров группы компаний "Царьград", заместитель Главы всемирного русского народного собора.

Ограничения коснулись и членов семьи главы российской госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова.

Ранее Главред писал, что США объявили новые жесткие санкции против России в ответ на результаты "референдумов", которые оккупанты провели на оккупированных украинских территориях.

Америка убеждена, что результаты "референдумов" были фальсифицированы, поэтому никогда их не признает.

Белый дом обещает продолжать оказывать Украине военную и гуманитарную помощь.

Путин требует переговоров

Ранее Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав РФ новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также 30 сентября после оглашения аннексии украинских территорий Путин предложил Киеву "сесть за стол переговоров".

В своем заявлении в Кремле Путин сказал, что исключает любой диалог по Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

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