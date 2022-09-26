Первые санкции за "референдумы": Британия ввела 92 ограничения против РФ и коллаборантов

Британия ввела 92 ограничения против РФ и коллаборантов за псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины/ Reuters, Twitter 10downingstreet

Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции за проведение фиктивных "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Ограничения были введены как против российских физических и юридических лиц, так и против коллаборантов, согласившихся сотрудничать с оккупантами на захваченных территориях.

Всего было введено 92 ограничения. О них объявил в понедельник, 26 сентября, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

"Фиктивные референдумы, которые проводятся под дулом пистолета, не могут быть ни свободными, ни честными, и мы никогда не признаем их результаты. Они придерживаются четкой модели насилия, запугивания, пыток и принудительной депортации на захваченных Россией территориях Украины", – подчеркнул глава британского МИД.

Он отметил, что введенные новые ограничения касаются тех лиц, которые причастны к проведению фиктивного голосования на "референдумах", а также тех, кто и дальше поддерживает агрессивную войну России.

В списке тех, кто попал под санкции, в частности, 33 чиновники и коллаборанты, которые находятся на временно оккупированных украинских территориях. Среди них:

так называемый глава "правительства Херсона" Сергей Елисеев,

"министр образования и науки ЛНР" Иван Кусов,

так называемый глава "правительства Запорожья" Евгений Балицкий,

заместитель "главы ДНР" Евгений Солнцев.

В санкционный список также попало Агентство IMA Consulting. Эту структуру называют "любимым пиар-агентством Путина", и ей поручили руководить публичными кампаниями, чтобы продвигать фейковые референдумы.

Также ограничения были введены против российской компании "Гознак" – именно ей поручили печатать российские паспорта для того, чтобы раздавать их на оккупированных территориях Украины.

Под санкции попали также некоторые олигархи и ряд представителей руководства "Газпромбанка", "Сбербанка" и "Совкомбанка".

Фейковые "референдумы" на оккупированных территориях Украины

20 сентября оккупационные власти заявили, что так называемые "референдумы " о вхождении в состав России пройдут в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Херсонской области и на Запорожье с 23 по 27 сентября.

Вечером 21 сентября президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил в видеообращении о проведении так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины и цинично объяснил "причину".

23 сентября российские оккупанты начали проводить на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью "присоединения" к РФ. Однако у оккупантов возникли серьезные проблемы с участниками "референдума" – людей практически нет.

После этого Белый дом заявил, что им уже известны конкретные цифры, которые оккупанты должны объявить после проведения незаконных "референдумов". В некоторых регионах оккупантами уже установлены необходимые показатели явки "избирателей" и поддержки "присоединения" к России на уровне более 75%.

Позже в СМИ выплыли даты и сценарий аннексии территорий Украины. По данным росЗМІ, внести в Госдуму законопроекты о "вхождении в состав РФ" неподконтрольных Украине территорий планируют 28 сентября. При этом на следующий день, 29 сентября, депутаты хотят рассмотреть эти документы.

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