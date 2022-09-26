Первые санкции за "референдумы": Британия ввела 92 ограничения против РФ и коллаборантов

В Британии заявили, что фиктивные "референдумы", проводимые под дулом пистолетов, не могут быть ни свободными, ни честными.
Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции за проведение фиктивных "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Ограничения были введены как против российских физических и юридических лиц, так и против коллаборантов, согласившихся сотрудничать с оккупантами на захваченных территориях.
Всего было введено 92 ограничения. О них объявил в понедельник, 26 сентября, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
"Фиктивные референдумы, которые проводятся под дулом пистолета, не могут быть ни свободными, ни честными, и мы никогда не признаем их результаты. Они придерживаются четкой модели насилия, запугивания, пыток и принудительной депортации на захваченных Россией территориях Украины", – подчеркнул глава британского МИД.
Он отметил, что введенные новые ограничения касаются тех лиц, которые причастны к проведению фиктивного голосования на "референдумах", а также тех, кто и дальше поддерживает агрессивную войну России.
В списке тех, кто попал под санкции, в частности, 33 чиновники и коллаборанты, которые находятся на временно оккупированных украинских территориях. Среди них:
- так называемый глава "правительства Херсона" Сергей Елисеев,
- "министр образования и науки ЛНР" Иван Кусов,
- так называемый глава "правительства Запорожья" Евгений Балицкий,
- заместитель "главы ДНР" Евгений Солнцев.
В санкционный список также попало Агентство IMA Consulting. Эту структуру называют "любимым пиар-агентством Путина", и ей поручили руководить публичными кампаниями, чтобы продвигать фейковые референдумы.
Также ограничения были введены против российской компании "Гознак" – именно ей поручили печатать российские паспорта для того, чтобы раздавать их на оккупированных территориях Украины.
Под санкции попали также некоторые олигархи и ряд представителей руководства "Газпромбанка", "Сбербанка" и "Совкомбанка".
Фейковые "референдумы" на оккупированных территориях Украины
20 сентября оккупационные власти заявили, что так называемые "референдумы " о вхождении в состав России пройдут в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Херсонской области и на Запорожье с 23 по 27 сентября.
Вечером 21 сентября президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил в видеообращении о проведении так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины и цинично объяснил "причину".
23 сентября российские оккупанты начали проводить на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью "присоединения" к РФ. Однако у оккупантов возникли серьезные проблемы с участниками "референдума" – людей практически нет.
После этого Белый дом заявил, что им уже известны конкретные цифры, которые оккупанты должны объявить после проведения незаконных "референдумов". В некоторых регионах оккупантами уже установлены необходимые показатели явки "избирателей" и поддержки "присоединения" к России на уровне более 75%.
Позже в СМИ выплыли даты и сценарий аннексии территорий Украины. По данным росЗМІ, внести в Госдуму законопроекты о "вхождении в состав РФ" неподконтрольных Украине территорий планируют 28 сентября. При этом на следующий день, 29 сентября, депутаты хотят рассмотреть эти документы.
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