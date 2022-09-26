Наша победа в войне против России не станет финалом - Залужный

Победа Украины не завершит войну между странами - Залужный / коллаж фото УНИАН

Победа нашей страны в войне против РФ не завершит боевые действия между государствами, говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью Time.

"Зная то, что я знаю о россиянах не понаслышке, наша победа не будет финалом. Наша победа станет возможностью перевести дыхание и подготовиться к следующей войне", - заявил Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ, Украина готовилась к вероятному нападению российских войск в феврале, в частности, при помощи военных учений. В ходе тренировок были обнаружены трещины в обороне нашей страны. При этом украинские командиры не достаточно серьезно воспринимали обучение военных.

"Я целый час кричал. Я объяснил им, что если они не смогут это сделать, последствия будут стоить жизни не только нам, но и нашей стране", - рассказал генерал.

Также он добавил, что в ходе подготовки к возможной полномасштабной войне техника и оружие были перемещены со своих баз.

"Я опасался, что мы потеряем элемент неожиданности. Нам нужно было, чтобы противник думал, что мы все развернуты на своих обычных базах, жжем траву, смотрим телевизор и пишем в Facebook", - отметил Залужный.

Как писал Главред, Залужный также заявил, что президент Владимир Зеленский еще в 2019 году согласился, что ему не стоит напрямую вмешиваться в военные решения, поскольку он не знаком с военным делом. Валерий Залужный информировал нового главу государства о военных операциях и командных структурах.

Война РФ с Украиной: что говорят о сроках

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, не будет длиться годами, но и быстрой победы тоже не следует ждать.

Он добавил, что Украина должна сделать так, чтобы у России не было никакого желания атаковать наше государство снова.

Ранее советник ОП Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ на юге нашей страны может растянуться на очень длительный срок. Он подчеркнул, что главное для ВСУ на юге – не наземное наступление, а удары HIMARS.

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