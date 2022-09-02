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Растянется надолго: Арестович поведал о стратегии и преимуществах контрнаступления ВСУ

2 сентября 2022, 23:26

Контрнаступление ВСУ на юге нашей страны может растянуться на очень длительный срок.

Арестович заявил о скором освобождении Херсона
Контрнаступление на юге может затянуться по времени / Фото УНИАН, Суспільне

Контрнаступление ВСУ на юге нашей страны может растянуться на очень длительный срок, сообщил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире у Фейгина.

Во время прямого эфира он несколько раз повторил тезис, что главное для ВСУ на юге - не наземное наступление, а удары "Хаймарсами".

По информации Алексея Арестовича, дальнобойные средства поражения, а также разведка с выявлением приоритетных целей - это главные преимущества украинской армии в Херсонской области.

Арестович считает, что украинская разведка работает лучше российской. И в сочетании с применением ударных комплексов дает наилучший результат для ВСУ.

То есть, судя по словам Арестовича, стратегия Киева заключается в том, чтобы под градом ударов из "Хаймарсов" заставить россиян самостоятельно покинуть Херсонскую область. Без ввязывания в крупномасштабные наземные сражения, где у РФ как раз есть преимущество, как признал Арестович.

Если так, то контрнаступление Украины на юге может действительно растянуться на очень долгий срок.

Контрнаступление ВСУ на юге

ВСУ 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что на Херсонщине оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя.

Позже в ВСУ призвали к тишине на информационном фронте относительно распространения информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявили в украинских Вооруженных силах.

В британской разведке подтвердили, что Украина уже достигла определенных успехов во время наступления на российских оккупантов на юге. Так, ВСУ удалось отодвинуть линию фронта в некоторых районах на определенное расстояние.

2 сентября в ОК "Юг" рассказали, что на юге продолжаются позиционные бои, целью которых является улучшение положения по линии фронта. Украинские воины в этот день нанесли успешные удары по паромной переправе близ села Львово и по двум районам сосредоточения сил и средств противника. ВСУ удалось нарушить логистику российских оккупантов.

В ВСУ отметили, что оккупанты уже не могут подтягивать свои резервы на захваченные территории Херсонщины – была подорвана их логистика. У захватчиков еще остались некоторые транспортные пути, по которым они могут двигаться, однако все они находятся под огневым контролем ВСУ.

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