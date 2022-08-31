ВСУ отодвинули линию фронта на юге – разведка Британии/ Генштаб ВСУ

В британской разведке подтвердили, что Украина уже достигла определенных успехов во время наступления на российских оккупантов на юге нашего государства. Так, ВСУ удалось отодвинуть линию фронта в некоторых районах на определенное расстояние.

Украинским воинам удалось продвинуться вперед после того, как они надавили на относительно слабо укрепленную российскую оборону. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, обнародованном в Twitter.

Теперь Россия может попытаться закрыть образовавшиеся "дыры" за счет подразделений захватчиков, которые может забрать с Донбасса.

В британской разведке отмечают, что РФ пытается ускорить свои попытки создать новые подкрепления для войны против Украины. Так, в Украину перебрасывают батальоны нового 3-го армейского корпуса, который еще до 24 августа покинул свою базу под Москвой. Однако в разведке Великобритании есть сомнения в подготовке и эффективности военных этого корпуса.

"Оперативная эффективность этих подразделений неизвестна. В 3-м армейском корпусе, скорее всего, не хватает личного состава, и эти войска имеют ограниченную подготовку", – отметили в британской разведке.

Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) отмечали, что российские оккупанты готовятся к более широкому наступлению ВСУ и намерены удержать захваченные Мелитополь и Херсон. На Донецком направлении враг готовится к новым атакам. Страна-агрессор РФ пришла к выводу, согласно которому ее войска не могут наступать сразу на более чем одном направлении. Москва перебрасывает силы и средства на ряд направлений для усиления своих позиций

Напомним, 29 августа стало известно, что ВСУ прорвали первую линию обороны российских оккупантов в Херсонской области. Захватчики оставили свои позиции.

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