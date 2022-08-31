Войска РФ готовятся к боям за удержание Херсона и наступлению в Донецкой области – ISW

Войска России перебрасывают силы на юг и восток, они могут готовиться к удержанию захваченного Херсона - эксперты / Коллаж Людмила Денисова, ua.usembassy.gov, Reuters

Страна-агрессор РФ пришла к выводу, согласно которому ее войска не могут наступать сразу на более чем одном направлении. Москва перебрасывает силы и средства на ряд направлений для усиления своих позиций. Оккупанты готовятся к более широкому наступлению ВСУ и намерены удержать захваченные Мелитополь и Херсон. На Донецком направлении враг готовится к новым атакам. Об этом заявили в Институте изучения войны.

Как сообщается в отчете ISW, российское военное руководство теперь понимает, что войска оккупантов не могут сразу проводить более одной наступательной операции. Враг проводит переброску войск на ряд направлений с целью удержания позиций или нового наступления.

Видео дня

В частности, войска России собираются удержать Мелитополь, поскольку это важный путь логистики между Ростовской областью и югом Украины.

Кроме того, россияне укрепляют свои подразделения на Донецком направлении, куда перебрасываются бойцы Центрального военного округа. Ранее их уже задействовали в районе Лисичанска-Северска. Оккупанты намерены наступать.

"Передвижение подразделений ЦВО в район Донецка также свидетельствует о том, что российские силы отдают предпочтение северскому наступлению в пользу сохранения темпа наступления в районе Донецка", - отмечают аналитики.

Также в Институте отмечают, что после того, как российские захватчики осуществили ограниченный прорыв вокруг вентиляционной шахты Бутовская угольная шахта, их атаки в районе Авдеевки и западной части Донецка де-факто оказалось на пике. Перемещение войск показывает – россияне осознали свою неспособность масштабно атаковать более чем на одном направлении.

Помимо этого эксперты вспомнили и о сообщении Генштаба по переброске третьего армейского корпуса в Харьковскую и Запорожскую областей. Оккупанты плохо обучены и подготовлены.

Развертывание корпуса свидетельствует о том, что Россия намерена восстановить свою способность наступать на Донецком направлении, или собирается обороняться в Херсоне.

Война России против Украины

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что войска России не в состоянии выполнить требования Кремля по продвижению на Донбассе. Иногда они не способны пройти даже 100 метров в сутки. Оккупанты подошли к Бахмуту, обстреливают город и могут повторить историю с Северодонецком.

29 августа бывший советник руководителя Офиса президента Виктор Андрусив сказал, что ВСУ прорвали первую линию обороны российских оккупантов в Херсонской области. Захватчики оставили свои позиции и покинули поле боя.

30 августа советник Офиса президента Алексей Арестович уточнил, что прорыв силами обороны Украины фронта на Херсонщине произошел на нескольких участках. Украинские войска либо прекратили, либо полностью остановили снабжение российских подразделений в регионе путем нанесения огневых ударов по мостам и переправам. Оккупанты пытаются восстановить логистику.

Смотрите видео ТСН - на Антоновском мосту в Херсоне произошло три мощных взрыва

Другие новости: