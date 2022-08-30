ВСУ на Херсонщине прорвали линию фронта на нескольких участках и развивают наступление – Арестович

Армия Украины останавливает снабжение российских войск на Херсонщине через мосты - Арестович / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Офис президента

Вооруженные силы Украины за несколько часов сумели прорвать фронт на нескольких участках в Херсонской области. Военные атакуют и развивают наступление вглубь. Украинские войска остановили или практически прекратили снабжение военной группировки России через мосты и нанесли сокрушительные удары по переправам. Подавляются попытки врага наладить логистику своей группировки. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире YouTube-канала Фейгин Live он рассказал о том, что в понедельник, 29 августа, силы обороны Украины на Херсонщине в течение нескольких часов сумели прорвать фронт на некоторых участках. Украинские военные развивают свое наступление вглубь.

"ВСУ перешли в маленькое такое симпатичное, по крайней мере так оно сейчас выглядит, наступление. Прорвали линию фронта на нескольких участках, развивают наступление вглубь", - отметил Арестович.

Также он добавил, что армия Украины продолжает работу над прекращением снабжения российских оккупационных войск через мосты. Уничтожаются паромные переправы противника.

"Час назад (поздно вечером, 29 августа, - ред.) очень ярко рванула паромная переправа вместе с техникой. То есть мы подавляем их попытки обеспечивать свои группировки на правом берегу (Днепра - ред.). Идет боевая работа", - подчеркнул Алексей Арестович.

Контрнаступление армии Украины в Херсонской области

Бывший советник главы МВД и руководителя Офиса президента Виктор Андрусив 29 августа сообщил, что подразделения ВСУ прорвали первую линию обороны войск РФ под Херсоном. Оккупационные войска бежали с поля боя и оставили свои позиции.

Сведения, согласно которым войска Украины преодолели первую линию оккупантов в Херсонской области, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

Представитель сил обороны Юга Наталья Гуменюк также заявила, что украинские военные проводят операцию, задача которой – освобождение оккупированного Херсона.

Журналисты CNN со ссылкой на источник среди военных сообщили, что ВСУ 29 августа отбили у российских оккупантов два села возле Херсона и еще два населенных пункта вблизи Высокополья.

Маневры украинских военных начались ночью с массированного обстрела вражеский позиций и их тыла.

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