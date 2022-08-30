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ВСУ на Херсонщине прорвали линию фронта на нескольких участках и развивают наступление – Арестович

30 августа 2022, 08:09

Силы обороны Украины подавляют попытки войск РФ снабжать свою группировку на правом берегу Днепра, сказал Алексей Арестович.

ВСУ Херсонщина, Херсонская область, Арестович
Армия Украины останавливает снабжение российских войск на Херсонщине через мосты - Арестович / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Офис президента

Вооруженные силы Украины за несколько часов сумели прорвать фронт на нескольких участках в Херсонской области. Военные атакуют и развивают наступление вглубь. Украинские войска остановили или практически прекратили снабжение военной группировки России через мосты и нанесли сокрушительные удары по переправам. Подавляются попытки врага наладить логистику своей группировки. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире YouTube-канала Фейгин Live он рассказал о том, что в понедельник, 29 августа, силы обороны Украины на Херсонщине в течение нескольких часов сумели прорвать фронт на некоторых участках. Украинские военные развивают свое наступление вглубь.

"ВСУ перешли в маленькое такое симпатичное, по крайней мере так оно сейчас выглядит, наступление. Прорвали линию фронта на нескольких участках, развивают наступление вглубь", - отметил Арестович.

Также он добавил, что армия Украины продолжает работу над прекращением снабжения российских оккупационных войск через мосты. Уничтожаются паромные переправы противника.

"Час назад (поздно вечером, 29 августа, - ред.) очень ярко рванула паромная переправа вместе с техникой. То есть мы подавляем их попытки обеспечивать свои группировки на правом берегу (Днепра - ред.). Идет боевая работа", - подчеркнул Алексей Арестович.

Контрнаступление армии Украины в Херсонской области

Бывший советник главы МВД и руководителя Офиса президента Виктор Андрусив 29 августа сообщил, что подразделения ВСУ прорвали первую линию обороны войск РФ под Херсоном. Оккупационные войска бежали с поля боя и оставили свои позиции.

Сведения, согласно которым войска Украины преодолели первую линию оккупантов в Херсонской области, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

Представитель сил обороны Юга Наталья Гуменюк также заявила, что украинские военные проводят операцию, задача которой – освобождение оккупированного Херсона.

Журналисты CNN со ссылкой на источник среди военных сообщили, что ВСУ 29 августа отбили у российских оккупантов два села возле Херсона и еще два населенных пункта вблизи Высокополья.

Маневры украинских военных начались ночью с массированного обстрела вражеский позиций и их тыла.

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ВСУ войска России Херсонская область Алексей Арестович Офис президента
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