Масштабное наступление на юге: ВСУ отбили сразу 4 села - CNN

Наступление ВСУ на юге / Википедия, УНИАН

Вооруженные силы Украины 29 августа, смогли отбить из-под российской оккупации два села возле Херсона и два - возле Высокополья.

Как сообщает издание CNN со ссылкой на источник среди военных, операция защитников началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла.

"Основное направление наступления было на Правдино. Мы ударили по их пехоте из "ДНР" и "ЛНР", они сбежали. За ними бежал российский десант", - сказал он.

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Военный отметил, что украинские военные прорвали российскую оборону в трех местах и освободили четыре населенных пункта.

Также источники сообщили о названии сел, которые удалось отбить:

Новодмитровка,

Архангельское,

Томина Балка,

Правдине.

"Многие из них (россиян - ред.) были убиты и захвачены в плен, и много военной техники (было уничтожено - ред.). Мы увидим, как оно пойдет дальше. Наша цель - Херсон", - сказал источник.

Стоит отметить, что в Белом доме владеют информацией о контрнаступлении ВСУ на Херсон, но не комментируют ход украинских военных операций. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Освобождение Херсонской области от оккупантов

Напомним, украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что только в ночь на понедельник, 29 августа, и в первой половине этого дня ВСУ нанесли удары по захватчикам в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке и Бериславе.

Ранее руководитель Объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что наши защитники уже проводят операцию по освобождению Херсона. Она отметила, что контрнаступление в Херсонской ВСУ будет современными методами, в частности, истощая врага.

В Новой Каховке началась паника среди оккупантов. Из-за контрнаступления ВСУ они включили в городе сирены и объявили эвакуацию с рабочих мест.

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