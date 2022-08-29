В Новой Каховке паника: воют сирены, оккупанты объявили эвакуацию

В Херсонской области оккупанты из-за наступления ВСУ объявили эвакуацию с рабочих мест.
В понедельник, 29 августа, в Херсонской области началось контрнаступление Вооруженных сил Украины.
Российские оккупанты в панике объявили эвакуацию. Как сообщают росСМИ, в оккупированной Новой Каховке воют сирены и люди сидят в бомбоубежищах.
"В городе объявлена эвакуация с рабочих мест, люди идут в убежища, но работа по подготовке школ продолжается", — сказал так называемый глава администрации города.
По словам представителей оккупантов, якобы работают системы HIMARS.
Что происходит в Херсоне
29 августа, во временно оккупированном Херсоне прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, была уничтожена часть, которую использовали военные РФ.
Многие Telegram-каналы сообщили, что было прямое попадание в здание, в котором находились оккупанты.
Позже советник министра внутренних дел и главы Офиса президента Виктор Андрусив сообщил, что началась важная неделя для ВСУ. По его словам, украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном.
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