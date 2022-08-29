Прямое попадание: в Херсоне "исчезла" воинская часть вместе с оккупантами

Взрывы в Херсоне / скриншот

Во временно оккупированном Херсоне прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, была уничтожена часть, которую использовали военные РФ.

В местных Telegram-каналах сообщают, что было прямое попадание в здание, в котором находились оккупанты, но официально эта информация не подтверждена.

Отмечается, что ряд взрывов прогремел в городе около 04:00. По данным канала "Скринька Пандори", по оккупантам было много прилетов. Херсонцы заявили, что ночь для захватчиков оказалась очень неспокойной.

В частности, утверждают очевидцы, сверхточный удар уничтожил вражескую воинскую часть на улице Паровозной, где было много российских военных. После этого большинство из них якобы пополнили ряды "двухсотых".

Взрывы в Херсоне / скриншот

Украинские власти или ВСУ не подтвердили эту информацию. Поэтому сейчас неизвестно, что на самом деле произошло в оккупированном городе.

Деоккупация Херсона

Вооруженные силы Украины наносят точные удары по мостам в Херсонской области, вследствие чего российские войска сталкиваются с серьезными проблемами.

Они не могут перебрасывать значительное количество сил и техники по эстакадам. Враг строит переправы, но украинцы бьют и по ним. Оккупанты истерически подтягивают резервы и находятся под пристальным вниманием.

26 августа в Вооруженных силах Украины подтвердили удары по Дарьевскому мосту через реку Ингулец. Эксплуатация эстакады остановлена. Захватчики не могут больше ее использовать для переброски своих военных сил и средств. Россияне не решаются передвигаться по мосту или его ремонтировать.

Советник руководителя Херсонской ОВА Сергей Хлань отметил, что украинские войска во время удара по Антоновскому мосту повредили и переправу. Сооружение оккупанты строили под мостом. Хлань подчеркнул, что захватчики быстро пытаются восстановить поврежденную логистику, однако благодаря меткости ВСУ им это не удается.

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