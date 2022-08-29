Прямое попадание: в Херсоне "исчезла" воинская часть вместе с оккупантами

Сверхточный удар уничтожил вражескую воинскую часть на улице Паровозной, где было много российских военных.
Во временно оккупированном Херсоне прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, была уничтожена часть, которую использовали военные РФ.
В местных Telegram-каналах сообщают, что было прямое попадание в здание, в котором находились оккупанты, но официально эта информация не подтверждена.
Отмечается, что ряд взрывов прогремел в городе около 04:00. По данным канала "Скринька Пандори", по оккупантам было много прилетов. Херсонцы заявили, что ночь для захватчиков оказалась очень неспокойной.
В частности, утверждают очевидцы, сверхточный удар уничтожил вражескую воинскую часть на улице Паровозной, где было много российских военных. После этого большинство из них якобы пополнили ряды "двухсотых".
Украинские власти или ВСУ не подтвердили эту информацию. Поэтому сейчас неизвестно, что на самом деле произошло в оккупированном городе.
Деоккупация Херсона
Вооруженные силы Украины наносят точные удары по мостам в Херсонской области, вследствие чего российские войска сталкиваются с серьезными проблемами.
Они не могут перебрасывать значительное количество сил и техники по эстакадам. Враг строит переправы, но украинцы бьют и по ним. Оккупанты истерически подтягивают резервы и находятся под пристальным вниманием.
26 августа в Вооруженных силах Украины подтвердили удары по Дарьевскому мосту через реку Ингулец. Эксплуатация эстакады остановлена. Захватчики не могут больше ее использовать для переброски своих военных сил и средств. Россияне не решаются передвигаться по мосту или его ремонтировать.
Советник руководителя Херсонской ОВА Сергей Хлань отметил, что украинские войска во время удара по Антоновскому мосту повредили и переправу. Сооружение оккупанты строили под мостом. Хлань подчеркнул, что захватчики быстро пытаются восстановить поврежденную логистику, однако благодаря меткости ВСУ им это не удается.
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