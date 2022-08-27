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ВСУ бьют войска РФ под Херсоном: мосты разбиты, враг в истерике пытается подтянуть силы

27 августа 2022, 23:54

Мосты в Херсонской области в "стабильно тяжелом состоянии" и под огневым контролем сил обороны Украины, сказала Наталья Гуменюк.

Херсон ВСУ войска РФ
Армия Украины регулярно поражает логистику российских оккупантов в Херсонской области / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Reuters

Вооруженные силы Украины наносят точные удары по мостам в Херсонской области, вследствие чего российские войска сталкиваются с серьезными проблемами. Они не могут перебрасывать значительное количество сил и техники по эстакадам. Враг строит переправы, но украинцы бьют и по ним. Оккупанты истерически подтягивают резервы и находятся под пристальным вниманием. Об этом заявила представитель сил обороны юга Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что оккупанты РФ сталкиваются с проблемами из-за ударов ВСУ по мостам. Россияне больше не могут перебрасывать по эстакадам свои войска в полном объеме.

"Мосты в том состоянии, которое врачи оценивают как стабильно тяжелое. Полностью они непроездные, хотя оккупанты пытаются использовать его частично. Немного также пытаются "подлатать", пытаются наладить альтернативные переправы", - отметила Гуменюк.

Также она добавила, что силы обороны Украины бьют и по этим переправам.

"По этой причине они пытаются быстро и несколько истерически подтягивать то, что накопили, но мы за ними следим", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Ситуация в Херсонской области

22 августа в захваченных Чернобаевке и Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы.

В социальных сетях опубликовали кадры "прилета" по Антоновскому мосту. Позже в Оперативном командовании Юг отметили, что ВСУ продолжают держать огневой контроль над эстакадами на Херсонщине.

25 августа силы обороны Украины снова ударили по Антоновскому мосту. Военная логистика оккупантов РФ была нарушена. Россияне не решаются передвигаться по мосту или его ремонтировать.

26 августа в Вооруженных силах Украины подтвердили удары по Дарьевскому мосту через реку Ингулец. Эксплуатация эстакады остановлена. Захватчики не могут больше ее использовать для переброски своих военных сил и средств. Россияне не решаются передвигаться по мосту или его ремонтировать.

Советник руководителя Херсонской ОВА Сергей Хлань отметил, что украинские войска во время удара по Антоновскому мосту повредили и переправу. Сооружение оккупанты строили под мостом. Хлань подчеркнул, что захватчики быстро пытаются восстановить поврежденную логистику, однако благодаря меткости ВСУ им это не удается.

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