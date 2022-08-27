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ВСУ уничтожили переправу россиян под Антоновским мостом, запуск которой анонсировал предатель Стремоусов

27 августа 2022, 16:28

Плавучим мостом с барж хвастались коллаборанты, однако украинские воины даже не дали достроить переправу.

ВСУ уничтожили переправу россиян под Антоновским мостом, запуск которой анонсировал предатель Стремоусов
ВСУ уничтожили переправу россиян под Антоновским мостом/ соцсети, "Вгору"

Вооруженные силы Украины во время удара по Антоновскому мосту повредили также переправу, которую российские захватчики строили под мостом.

Эту переправу оккупанты пытались свести с барж. Однако украинские воины подкорректировали планы захватчиков. Об этом сообщил советник руководителя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

По его словам, российские оккупанты пытаются быстро восстанавливать мосты, а также возводить дополнительные переправы. Но через меткость украинских воинов им это не удается.

"Но основное – это то, что всеё находится под огневым контролем, как только отремонтируют или нагрузят – уничтожим вновь. Тем более, во время прилетов по Антоновскому зацепило и "новый" – плавучий мост оккупантов", – отметил Хлань.

Также он рассказал в эфире "24 канала", что недавно коллаборант Стремоусов записывал на фоне Антоновского моста пропагандистские видео. В них он пообещал, что якобы скоро оккупантам удастся запустить и сам мост, и недостроенную переправу, которую возводили возле него.

Баржи, из которых и должна была состоять эта дополнительная переправа, крепились как раз к опорам Антоновского моста. Однако во время точного удара ЗМУ по нему переправа также была повреждена.

Удары ВСУ по Антоновскому мосту

Напомним, 22 августа в Чернобаевке и Новой Каховке на Херсонщине, которые сейчас находятся под временной оккупацией, прогремели взрывы. В социальных сетях опубликовали снимки локации "прилета" по Антоновскому мосту.

Позже в ОК "Юг" подтвердили удар по Антоновскому мосту. Представительница ОК Наталья Гуменюк отметила, что ВСУ будут держать огневой контроль над эстакадой и постоянно напоминают оккупантам "о своем огневом присутствии".

Новый удар по Антоновскому мосту армия Украины нанесла 25 августа. Силы обороны на юге сообщили, что оккупанты теперь не решаются использовать путепровод или его ремонтировать.

Также сообщалось, что силы обороны Украины огневым ударом прекратили передвижение войск РФ по Дарьевскому мосту через реку Ингулец в Херсонской области.

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