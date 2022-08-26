ВСУ нанесли удар по еще одному мосту на Херсонщине: логистика войск РФ на эстакаде остановлена

Войска Украины "остановили эксплуатацию" Дарьевского моста / Коллаж Людмила Денисова, DVIDSHUB Flickr, Соцсети

Силы обороны Украины огневым ударом пресекли передвижение войск РФ по Дарьевскому мосту через реку Ингулец в Херсонской области. Военные вертолеты украинской армии вблизи Высокополья также результативно ударили по позициям российским оккупантам. Потери противника уточняются. Об этом рассказали в Оперативном командовании Юг.

Как сообщили в пресс-службе ОК в пятницу, 26 августа, усилиями ВСУ было остановлено продвижение российских оккупантов по Дарьевскому мосту через реку Ингулец на Херсонщине. Захватчики уже не могут пользоваться эстакадой.

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"Ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжено выполнение огневых задач, в том числе по обеспечению контроля над Дарьевским мостом. Его эксплуатация остановлена", - отмечается в сводке.

Помимо этого, пара украинских боевых вертолета Ми-8 утром результативно ударила по району концентрации личного состава, вооружений и техники оккупантов. События происходили вблизи Высокополья.

За ночь погибли 27 российских военных. Уничтожен 120 мм мобильный миномет. Потери противника уточняются.

Также подчеркивается, что группа российский кораблей и катеров продолжает свои маневры у побережья оккупированного Крыма в Черном море. В боевой готовности 2 надводных и 1 подводный ракетоносители.

Удары ВСУ по Антоновскому мосту

В захваченных войсками России Чернобаевке и Новой Каховке Херсонской области 22 августа прогремели взрывы. В социальных сетях опубликовали снимки локации "прилета" по Антоновскому мосту.

Позже в Оперативном командовании Юг подтвердили удар по Антоновскому мосту. Представитель ОК Наталья Гуменюк отметила, что ВСУ держать огневой контроль над эстакадой и постоянно напоминают оккупантам "о своем огневом присутствии".

Новый удар по Антоновскому мосту армия Украины нанесла 25 августа. Силы обороны на юге сообщили, что оккупанты теперь не решаются использовать путепровод или его ремонтировать.

Кроме того, ВСУ сокрушили командные пункты и военную технику врага в Каховском и Бериславском районах.

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