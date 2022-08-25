Армия Украины нанесла новые удары по Антоновскому мосту и военным объектам РФ на Херсонщине

Украинские артиллеристы сокрушили командные пункты оккупантов России в двух районах Херсонской области.
Силы обороны Украины нанесли новый удар по Антоновскому мосту через Днепр. Теперь оккупанты не решаются ездить по эстакаде или ее ремонтировать. Украинские артиллеристы также уничтожили командные пункты и российскую военную технику в Каховском и Бериславском районах Херсонской области. Об этом заявили в Оперативном командовании Юг.
В четверг, 25 августа, силы обороны Украины на юге сообщили о том, что ракетно-артиллерийские подразделения сокрушили вражеские командные пункты в Каховском и Бериславском районах на Херсонщине.
Военные уточнили – уничтожены 7 российских военных, самоходная артиллерийская установка, автомобильная техника, а также склад боеприпасов оккупантов в Новой Каховке.
Также был нанесен новый удар по Антоновскому мосту. В связи с такой ситуацией оккупанты не рискуют ни передвигаться по эстакаде, ни ремонтировать ее.
"Учитывая нанесенные повреждения и непрерывный огневой контроль, оккупационные войска не решаются ни использовать, ни ремонтировать мост", - отметили в командовании.
Кроме того, военные указали, что в Черном море вблизи оккупированного Крыма передвигаются 12 российских кораблей и катеров. В режиме боевой готовности находятся 4 носителя с 28 ракетами Калибр.
Присутствует угроза нанесения ракетных ударов и использования береговых ракетных комплексов.
"Угроза ракетного удара, как с моря, так и с воздуха достаточно высока, не исключено и применение береговых ракетных комплексов", - подчеркнули в ВСУ.
Армия Украины наносит удары по Антоновскому мосту
22 августа в оккупированных Чернобаевке и Новой Каховке Херсонской области случились взрывы. В социальных сетях были опубликованы фотографии с локации "прилета" по Антоновскому мосту.
Позже в Оперативном командовании Юг подтвердили удар по Антоновскому мосту. Представитель Сил Наталья Гуменюк отметила, что украинские войска постоянно держат путепровод под свои огневым контролем и напоминают российским оккупантам "о своем дистанционном присутствии".
В четверг утром, 25 августа, СМИ сообщили о взрывах в районе Антоновского моста в Херсоне. После взрыва начался пожар. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук намекнул, что по эстакаде снова ударили ВСУ.
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