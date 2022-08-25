Армия Украины нанесла новые удары по Антоновскому мосту и военным объектам РФ на Херсонщине

Войска РФ не рискуют передвигаться по Антоновскому мосту или ремонтировать эстакаду - ОК Юг / Коллаж Соцсети, Вгору

Силы обороны Украины нанесли новый удар по Антоновскому мосту через Днепр. Теперь оккупанты не решаются ездить по эстакаде или ее ремонтировать. Украинские артиллеристы также уничтожили командные пункты и российскую военную технику в Каховском и Бериславском районах Херсонской области. Об этом заявили в Оперативном командовании Юг.

В четверг, 25 августа, силы обороны Украины на юге сообщили о том, что ракетно-артиллерийские подразделения сокрушили вражеские командные пункты в Каховском и Бериславском районах на Херсонщине.

Военные уточнили – уничтожены 7 российских военных, самоходная артиллерийская установка, автомобильная техника, а также склад боеприпасов оккупантов в Новой Каховке.

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Также был нанесен новый удар по Антоновскому мосту. В связи с такой ситуацией оккупанты не рискуют ни передвигаться по эстакаде, ни ремонтировать ее.

"Учитывая нанесенные повреждения и непрерывный огневой контроль, оккупационные войска не решаются ни использовать, ни ремонтировать мост", - отметили в командовании.

Кроме того, военные указали, что в Черном море вблизи оккупированного Крыма передвигаются 12 российских кораблей и катеров. В режиме боевой готовности находятся 4 носителя с 28 ракетами Калибр.

Присутствует угроза нанесения ракетных ударов и использования береговых ракетных комплексов.

"Угроза ракетного удара, как с моря, так и с воздуха достаточно высока, не исключено и применение береговых ракетных комплексов", - подчеркнули в ВСУ.

Армия Украины наносит удары по Антоновскому мосту

22 августа в оккупированных Чернобаевке и Новой Каховке Херсонской области случились взрывы. В социальных сетях были опубликованы фотографии с локации "прилета" по Антоновскому мосту.

Позже в Оперативном командовании Юг подтвердили удар по Антоновскому мосту. Представитель Сил Наталья Гуменюк отметила, что украинские войска постоянно держат путепровод под свои огневым контролем и напоминают российским оккупантам "о своем дистанционном присутствии".

В четверг утром, 25 августа, СМИ сообщили о взрывах в районе Антоновского моста в Херсоне. После взрыва начался пожар. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук намекнул, что по эстакаде снова ударили ВСУ.

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